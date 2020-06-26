Vasseur, "Alfa Romeo'nun 2021'de iyi bir pilot kadrosu olacak"

Alfa Romeo, 2019 ve 2020 yıllarında Kimi Raikkonen&Antonio Giovinazzi ikilisiyle yarışmayı tercih etmişti.

Ancak yıl sonunda her iki pilotun sözleşmesi de sona erecek ve özellikle Giovinazzi'nin koltuğuna geçmeyi bekleyen genç yetenekler var.

Mick Schumacher ve Robert Shwartzman olası adaylardan bazıları.

Konu hakkında Auto Motor und Sport'a konuşan Alfa Romeo/Sauber F1 patronu Frederic Vasseur, mevcut ikiliyi "iyi bir ekip" şeklinde yorumlarken, gelecek yıl da yine "iyi bir pilot kadrosuyla" yarışacaklarını söyledi.

Vasseur, "Diğerlerinden farklı bir durumdayız Biz her zaman pilot kararını Ekim ve Kasım ayları arasında alırız. Bunu değiştirme düşüncemiz yok. Enerjimizi boşa harcamak yerine önce yarışlara odaklanmamızı istiyorum."

"Bir sonraki yılın para ödülü nedeniyle, bu yıl iyi bir iş yapmamız gerekiyor."

"Şu an iyi bir sürücü kadrosuna sahibiz ve onlara güveniyorum. Antonio gelişiyor ve geçen yılın ikinci yarısında iyi bir iş yaptı."

"2021'de iyi bir sürücü kadromuz olacak. Ama bunu şimdi değil, daha sonra konuşacağız." dedi.

Vasseur, mevcut kısıtlamalara rağmen Formula 2'den bir isme açık olduklarını ima etti.

“Formula 2'de kaç yarış olacağını bilmiyorum. Ancak sekiz Avrupa yarışı gerçekleşirse, ek olarak Bahreyn, Abu Dabi ve bir pistte daha yarış yapılırsa 11-12 yarış olacak. Bu da zaten gerçek bir şampiyona anlamına geliyor."

“Elbette Formula 1 gibi, Formula 2 sezonu da geç başlayacak. Ama sonunda, sezonun Nisan veya Temmuz ayında başlamasının önemi yok. Sonunda sadece şampiyonluğu bir isim kazanacak. Eminim iyi bir pilot kazanacak."

“2021'in başlarında normalden daha az test günü olacağı açık. Ancak 2-3 yarışın ardından çaylak bir pilot için dezavantaj ortadan kalkacak."

Ferrari ile olan ortaklıklarının yakın zamanda bitebileceğine dair söylentiler sorulduğunda Vasseur, "Ferrari ile iyi çalışan ve güçlü bir ortaklığımız var. Yakın gelecekte yaklaşımımızı değiştireceğimizi düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Son olarak F1'e yeni takımlar gelmesi hakkında, "Bunu düşünmeden önce eldeki takımları kurtarmalıyız. Gelirler önümüzdeki birkaç içinde artmayacak. Bu yüzden pastayı 10 yerine 12 takım arasında paylaşırsak bu kesinlikle yardım etmeyecek." dedi.