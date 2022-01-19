Vasseur: "Alfa Romeo'da yarışmak Bottas'a güven katacak"

Valtteri Bottas, Mercedes'le geçirdiği beş yıllık süre zarfının ardından 2022 için Alfa Romeo'ya katılmayı kabul etti ve yeni sezonda İsviçreli ekip için mücadele edecek.

Bottas, Mercedes'le geçirdiği bu beş yılda, iki dünya ikiciliği ve 10 galibiyet alırken, hiç şampiyonluk elde edemedi.

Finlandiyalı pilot, geçtiğimiz haftalarda zaman zaman güven sorunları yaşadığını ve psikolojik olarak zorlandığını kabul etti. Bunda, hep tek yıllık kontrat imzalamasının büyük payı vardı.

Vasseur, Bottas'ın Alfa Romeo'da hemen galibiyet için mücadele etme ihtimali olmasa da, Mercedes'te olduğundan farklı bir rolde olmasının Finlandiyalı sürücüye yardım edeceğini söyledi.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Vasseur, "Valtteri ile epey zaman geçiriyorum ve bence bunu yeni bir mücadele, yeni bir fırsat olarak görüyor."

"Gelecek yıl sahip olduğu araçla bir yarış kazanmanın Mercedes'ten çok daha zor olacağının farkında."

"Fakat bence takımdaki pozisyonunun değişeceği gerçeğini de alıyor ve bu da onun için yeni bir meydan okuma, yeni bir sorumluluk olacak."

"Bununla başa çıkabileceğine de eminim çünkü onu oldukça iyi tanıyorum, bu tür bir sorumlulukla daha da güçlenecek. Kendini geliştirecek, kendine daha fazla güvenecek ve hem takıma hem de Valtteri'nin kendisine yardımcı olacak." dedi.

Vasseur, Bottas ile yaptığı görüşmelerde, önceliklerden birinin kendisine istikrar sunmak olduğunu ve yapılan çok yıllık anlaşmanın da 32 yaşındaki pilota yardım edeceğini söyledi.

Vasseur, "Durum farklı olacak çünkü şu ana kadar çoğu zaman opsiyonlu altı aylık veya bir yıllık sözleşmelere sahip oldu."

"Görüşmemizin ilk kısmı da ona tamamen istikrar sağlamak üzerineydi. Ona, 'Valtteri, sana %100 güveniyorum. Her hafta sonu Lewis'e karşı veya sıralama turlarında neler yapabileceğini görüyorum. Sen harikasın, sana istikrar sunmak istiyorum ve sen de bu istikrarı takıma sunmalısın' dedim."

"Gerçek şu ki tamamen adanmış, şirketi %200 destekleyen, performans için gerçekten zorlayan birisine ihtiyacımız var."

Yeni sezonda Bottas'ın yanında son sezonlarda Formula 2'de mücadele eden eski Alpine genç pilotu Guanyu Zhou olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images