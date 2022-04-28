Vasseur: "Alfa Romeo projesinin merkezinde Bottas var"

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Bottas, Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından bu sezon Alfa Romeo'ya geçti ve şu anda takım lideri olarak çok güçlü sonuçlar elde ediyor.

Fin pilot, biraz şanslı olsaydı, tüm yarışlarda iyi sonuçlar alabilirdi. Yine de dört yarışın üçünden puanla ayrılıp, İsviçreli ekibe çok iyi puanlar getirdi.

Motorsport.com İtalya'ya konuşan takım patronu Vasseur, Bottas'ın kendisine verilen rolü çok iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Bottas'ın Alfa Romeo ile yaptığı başlangıçtan memnun olup olmadığı sorusuna Vasseur, şöyle yanıt verdi: "Evet. Geçen yıl 2022'de takıma katılma olasılığı hakkında konuşmaya başladığımızda çok uzun görüşmelerde bulunduk. O, çok iyi tanıdığım biri ve eğer onu takıma getirmek istiyorsak, ona geçmişte sahip olduğundan daha farklı bir rol teklif etmek zorunda kalacağımız benim için hemen çok açıktı."

"Max ve Lewis'in takım arkadaşı olmak çok zor. Son on yıla bakarsak, bu sürücülerin yanında olmanın hiç kolay olmadığını görüyoruz. Fakat Valtteri, kolay olmayan şartlarda hayatta kalmayı başardı."

"Elbette ona Mercedes ile aynı potansiyeli sunamazdık ama ona takım liderliği rolü verdik ve bu seçim konusunda ikna olmuş durumdaydım çünkü Valtteri'nin çok büyük bir profesyonel olduğunu ve bu adıma hazır olduğunu biliyordum."

"Geçen yıl büyük bir kural değişikliğinin hemen öncesindeydik, yeni bir projeye başlıyorduk ve bunun merkezine bir sürücü koyduk. Bence bu, çok önemli bir adım. Eğer Formula 1 tarihine bakarsanız her zaman böyle oldu: Michael Ferrari ile, Alonso Renault ile, Vettel Red Bull ile ve Lewis Mercedes ile bunu yaptı. İyi bir sürücüye sahip olmanız ve takımı onun etrafına kurmanız gerekiyor. Valtteri bize katılarak bu tür bir rol oynamaktan çok heyecan duydu."

"İlk yarışlarda Mercedes'le benzer tempodaydık fakat buna odaklanmıyoruz. İşimize odaklanmayı sürdürmeliyiz. Kimin önünde ya da kimin arkasında olursak olalım, gelişebileceğimiz alanlar olduğunu düşünüyorum ve sürücülerimden birinin veya tüm takımın, rakiplerimizden birine odaklanmasını istemiyorum. Bunu yapmak hata olur."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo