Vasseur: Alfa Romeo olarak hedefimizi değiştirmedik

Teknik direktör Jan Monchaux'un önderliğinde dizayn edilen ve geliştirilen C39, ondan önceki aracın temelini kendisinde bulunduruyor: ancak araç aynı zamanda son iki senedeki güçlü adımlarına bir yenisini ekleyip takımı gridin önüne yaklaştırmaya yardımcı olacak yeni bir konsept ile de karşımıza çıkıyor.

Alfa Romeo Racing Orlen takım patronu ve Sauber Motorsport AG CEO'su Frederic Vasseur yeni araç hakkında şunları söyledi: "C39, çok çalışmanın ve bu konuya kendini adamış bireylerin oluşturduğu büyük bir grubun ortaya koyduğu vizyonun bir araya getirdiği ürün olarak karşımıza çıktı. Araç aynı zamanda takımımızda bulunan herkesin kalitesini gösteren bir kanıt niteliğinde. Umuyoruz ki bu araç takım olarak ilerlememize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak.

"Hedefimiz değişmedi: hala bugün yaptığımız işten daha iyisini yapmak istiyoruz. Takım olarak gittikçe büyüyoruz ve hala tüm alanlarda ve şirketin tüm departmanlarında gelişmek istiyoruz.

"Bu ucu açık bir proje, bir bitiş çizgisi yok - herkes tamamen konsantre olmalı ve kendini adamalı. Gittikçe ileri gidiyoruz, 2018'de bu işe başladığımızda bulunduğumuz noktanın çok üstüne çıkmayı başardık."

Teknik direktör Jan Monchaux ise şunları söyledi: "C39 geçtiğimiz senenin aracının doğal bir şekilde evrimleşmiş hali, her ne kadar bir önceki aracımız ile pek çok şeyi paylaşmasa da. Aracımızı gittikçe geliştirdik ancak jantlar, lastikler ve aracın içindeki bazı parçalar dışında, görebildiğiniz hiçbir parça aynı değil.

"Bu gelişme düzenli yapılan gelişmenin sonucu, ancak bu tamamen yeni bir canavar. Geçen seneki sonuçlarımızın üstüne çıkmak istiyoruz, ileri bir adım atmak ve orta grubun en üstündeki takım olarak yerimizi almayı planlıyoruz."