Vasseur, Alfa Romeo için farklı sürücüler düşünmüyor

Hinwil merkezli takım 2020 sezonunda da, Ferrari'nin 2007 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen ve yine Ferrari'nin genç yeteneklerinden birisi olan Antonio Giovinazzi ile mücadele edecek.

Blick gazetesine konuşan takım patronu Vasseur, Alfa Romeo için şu anda güçlü isimlerin hayalini kurmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Vasseur, "Bunun bize faydası ne olacak ki? Üç yarıştan sonra sinirlenip bizimle yarışmayı bırakacak farklı sürücüler istemiyorum. 2020 için hedefimiz olan altıncılık veya yedincilik için bu yolda bizimle çalışacak ve iyi geçinecek sürücülere ihtiyacımız var." dedi.

Kendisi şu anda bu sürücülerin Raikkonen ve Giovinazzi olduğunu söylüyor.

Vasseur, "Antonio yaz arasından sonra kendisini çok geliştirdi ve Kimi de istediği sürece bizimle yarışabilir." dedi.

2019 sezonunda Fin sürücü, İtalyan Giovnazzi'nin 14 puanına karşılık 43 puan elde etti. Yine de Vasseur, puan kazanmayı dert etmedikleri konusunda oldukça ısrarcı.

"Önemli olan şey puan sayısı değil. Bizim için önemli olan sezon sonundaki şampiyonluk sıralamasındaki durumumuz." diye ekledi.

Ayrıca Frederic Vasseur, 2021'de başlayacak yeni yarış dönemiyle takımların hangi sürücüleri seçeceği bağlamında, 2020'nin spekülasyonlarla dolu bir yıl olacağını düşünüyor.

"Muhtemelen pek çok söylenti çıkacak ama bunlar hakkında yorum yapmak istemiyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

Çeviri: İnci Beğen