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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Alfa Romeo, Ferrari'nin B takımı değil"

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Vasseur: "Alfa Romeo, Ferrari'nin B takımı değil"
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, Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Haas ile Ferrari arasındaki ortaklığa dikkat çekti ve böyle bir ortaklığa sahip olmayacaklarını söyledi.

Tıpkı Ferrari gibi FIAT bünyesinde yer alan Alfa Romeo, 2018'den bu yana Sauber'in isim sponsorluğunu yapıyor.

Alfa Romeo/Sauber, son yıllarda Ferrari ile olan bağlarını oldukça kuvvetlendirdi ve taraflar teknik anlamda bazı ortaklıklara sahipler. Ayrıca Ferrari, takımın ikinci aracında kimin yarışacağına da karar veriyor.

Diğer tarafta Haas ile Ferrari arasındaki ilişki daha da yakın. Takım pek çok parçayı Ferrari'den alıyor ve ayrıca bütçe sınırının geleceği yeni sezonda Simone Resta da Haas'a verilecek.

Mick Schumacher, bir Ferrari sürücüsü olarak Haas'a katılırken, Alfa Romeo ile Ferrari arasındaki ilişkinin daha da ilerleyip ilerlemeyeceği merak ediliyor.

İsviçre merkezli ekibin benzer bir şey yapıp yapmayacağı sorusuna Vasseur, "Hayır, yapmayacağız."

"Biz Haas ile aynı yaklaşıma sahip değiliz ve Gunther (Steiner) ile Gene'nin (Haas) projesi hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum."

"Tek söyleyebileceğim bizim bağımsız bir takım olduğumuz. Motor ve vites kutusu konusunda Ferrari ile iyi bir işbirliğimiz var ama hepsi bu."

"Aracı kendimiz geliştirmek ve son birkaç yıldır olduğu gibi ilerleme kaydetmek istiyoruz.” yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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