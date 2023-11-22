Vasseur: "Abu Dhabi'de Mercedes'i geçmek için her şeyi yapacağız"

Ferrari, şampiyona ikinciliği için Mercedes ile mücadele etmeye devam ediyor; sezonun bitimine bir yarış kala iki takım arasında sadece dört puan var.

Scuderia Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, sezonu Mercedes'in önünde tamamlamak adına Abu Dhabi'de ellerinden geleni yapacaklarını fakat pistin SF-23'e Las Vegas kadar uygun olmadığını belirtti.

Vasseur şöyle konuştu: "Sezonun son yarışına geliyoruz ve hak ettiğimiz arayı vermeden önce şimdi son bir yarışa daha çıkacağız."

"Las Vegas'ta, alışılmadık şartlarda bile konsantrasyonumuzu koruyarak çok iyi bir iş çıkardık."

"Takımlar şampiyonasındaki ikincilik savaşında Mercedes'i yakalamak istiyorsak, Abu Dabi'de de aynısını yapmamız gerekiyor."

"Aracımızı biliyoruz ve Abu Dabi'de Las Vegas'taki kadar rekabetçi olmasını beklemiyoruz."

"Şu anda ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan takımlar arasında pek bir fark olmadığının farkındayız. En ufak bir ayrıntı bile fark yaratabilir ve her puan kritik önem taşıyabilir."

"Bu nedenle önde olmaya çalışacağız ve bunun için mümkün olan her şeyi yapacağız."