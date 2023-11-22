Vasseur: "Abu Dhabi'de Mercedes'i geçmek için her şeyi yapacağız"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin Abu Dhabi'de Mercedes'le arayı kapatmayı hedeflediğini söylüyor.
Ferrari, şampiyona ikinciliği için Mercedes ile mücadele etmeye devam ediyor; sezonun bitimine bir yarış kala iki takım arasında sadece dört puan var.
Scuderia Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, sezonu Mercedes'in önünde tamamlamak adına Abu Dhabi'de ellerinden geleni yapacaklarını fakat pistin SF-23'e Las Vegas kadar uygun olmadığını belirtti.
Vasseur şöyle konuştu: "Sezonun son yarışına geliyoruz ve hak ettiğimiz arayı vermeden önce şimdi son bir yarışa daha çıkacağız."
"Las Vegas'ta, alışılmadık şartlarda bile konsantrasyonumuzu koruyarak çok iyi bir iş çıkardık."
"Takımlar şampiyonasındaki ikincilik savaşında Mercedes'i yakalamak istiyorsak, Abu Dabi'de de aynısını yapmamız gerekiyor."
"Aracımızı biliyoruz ve Abu Dabi'de Las Vegas'taki kadar rekabetçi olmasını beklemiyoruz."
"Şu anda ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan takımlar arasında pek bir fark olmadığının farkındayız. En ufak bir ayrıntı bile fark yaratabilir ve her puan kritik önem taşıyabilir."
"Bu nedenle önde olmaya çalışacağız ve bunun için mümkün olan her şeyi yapacağız."
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Son Haberler
Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"
Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim" Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"
Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"
Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var" Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"
Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor
Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor
F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek
F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar