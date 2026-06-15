Vasseur: "3-4 hafta önce takımın yarısını kovmam gerektiğini söylüyordunuz!"
Lewis Hamilton’ın Barselona’daki etkileyici zaferinin ardından Ferrari cephesinde moraller yükselse de, takım patronu Frédéric Vasseur ayakların yere basması gerektiği görüşünde.
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Yarış sonrası Sky Sports UK’ye konuşan Vasseur, eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve ile dikkat çeken bir diyalog yaşadı.
Villeneuve, Ferrari’nin son performansını hatırlatarak takımın artık hedeflerini yükseltip yükseltmeyeceğini sordu ve İtalyan ekibin bundan sonra yalnızca ikinci en iyi takım olmayı değil, daha fazlasını hedeflemesi gerektiğini ima etti.
Ancak Vasseur bu yoruma anında karşı çıktı: “Bunu siz söylüyorsunuz. Ben hiçbir zaman ‘diğerlerinin en iyisi olmak istiyoruz’ gibi bir şey söylemedim. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yapmak için bulunuyoruz.”
"Üç ya da dört hafta önce takımın yarısını kovmam gerektiğini söylüyordunuz. Bu yüzden sakin kalmak gerekiyor. Bugün dünya şampiyonu olmuş değiliz. Avusturya Grand Prix’sine de Barselona’ya hazırlandığımız ciddiyet ve anlayışla yaklaşacağız.”
Barselona’daki zafer, Hamilton’ın pilotlar klasmanındaki konumunu da güçlendirdi. İngiliz pilot 115 puana ulaşırken, şampiyona lideri olan Andrea Kimi Antonelli ile arasındaki farkı 41 puana indirdi.
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