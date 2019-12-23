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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: “22 yarışlık takvim herkesi etkileyecek“

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Vasseur: “22 yarışlık takvim herkesi etkileyecek“
23 Ara 2019 06:35

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, 22 yarışlık takvimin herkesi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Formula 1’de gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 21’den 22’ye kadar çıkacak ve bu açıdan tüm zamanların rekoru kırılacak.

Bunun mühendisleri olumsuz etkileyeceği düşünülüyor ve bundan ötürü takımların mühendisleri vardiyalı şekilde kullanma ihtimali bulunuyor.

Yine de Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, 22 yarışın mühendisleri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

“22 yarış küçük takımlar için durumu zorlaştırıyor. Bu yıl zaten sınırlarda çalıştık. Şimdi mekanikerlerin vardiyalı şekilde çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bu herkes için bir eksidir.”

“Mühendis ve mekanikerlerin aileleri için kolay olmayacak çünkü mekanikerler her zaman piste ilk giderler ve en son çıkarlar.”

"2021’de istikrara ihtiyacımız var."

“Yaptığımız işte istikrar sağlamalıyız. Bu kuralların beş yıl geçerli olacağı garanti ediliyor. Bütçe sınırları sadece en iyi takımları etkileyecek. Umarım hile yapmayacaklar ve tüm bunlar kontrol altında olacak."

Çeviri: İnci Beğen

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