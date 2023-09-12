Vasseur: "2024'te tamamen farklı bir hikaye olacak"

Bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlayan Ferrari için sezon beklentilerin çok altında geçti ve şimdiye kadarki hiçbir yarışta galibiyete ulaşamadılar.

Bunun temel sebebi, mevcut araç konseptinin beklentileri karşılayamaması ve özellikle yarışta geride kalmaları gibi görünüyor.

Fakat bu yıldan dersler çıkaran Ferrari, gelecek yıl için tamamen yeni bir konsept üzerinde çalışıyor ve amaç belli; zirveye geri dönmek.

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yeni konseptle mevcut sorunların çözüleceğini ve gelecek yıl daha iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyor.

Vasseur, "İlerleme kaydetmek için iki adım atmanız gerekiyor; Öncelikle zayıflıklarınızı anlamalı, sonra bunları düzeltmeye çalışmalısınız."

"Artık rakiplerimize kıyasla hangi noktalarda geride kaldığımız konusunda çok net bir fikrimiz var ve sezon bitmeden önce bunları düzeltecek çözümler bulmaya çalışıyoruz."

"Bu, takvim sıkışık olduğu için kolay bir iş değil ama gelecek sezona kadar tüm sorunların çözülmüş olması gerekiyor."

"Red Bull'un seviyesine ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama mesele bu değil. İstenilen sonuca ulaşmanın en iyi yolu iyi bir iş çıkarmaktır. Kendinizi ve aracı geliştirmelisiniz; o zaman sonuçlar gelmeye başlayacaktır."

"Şu anda kendimize odaklanmamız ve sürekli başkalarıyla karşılaştırmamamız önemli. En azından gelişim sırasında bunu yapmamalıyız."

"Gelecek yıl tamamen farklı bir hikâye olacak." dedi.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images