Vasseur: "2024'te tamamen farklı bir hikaye olacak"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2024 sezonunun tamamen farklı geçmesini bekliyor.
Bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlayan Ferrari için sezon beklentilerin çok altında geçti ve şimdiye kadarki hiçbir yarışta galibiyete ulaşamadılar.
Bunun temel sebebi, mevcut araç konseptinin beklentileri karşılayamaması ve özellikle yarışta geride kalmaları gibi görünüyor.
Fakat bu yıldan dersler çıkaran Ferrari, gelecek yıl için tamamen yeni bir konsept üzerinde çalışıyor ve amaç belli; zirveye geri dönmek.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yeni konseptle mevcut sorunların çözüleceğini ve gelecek yıl daha iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyor.
Vasseur, "İlerleme kaydetmek için iki adım atmanız gerekiyor; Öncelikle zayıflıklarınızı anlamalı, sonra bunları düzeltmeye çalışmalısınız."
"Artık rakiplerimize kıyasla hangi noktalarda geride kaldığımız konusunda çok net bir fikrimiz var ve sezon bitmeden önce bunları düzeltecek çözümler bulmaya çalışıyoruz."
"Bu, takvim sıkışık olduğu için kolay bir iş değil ama gelecek sezona kadar tüm sorunların çözülmüş olması gerekiyor."
"Red Bull'un seviyesine ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama mesele bu değil. İstenilen sonuca ulaşmanın en iyi yolu iyi bir iş çıkarmaktır. Kendinizi ve aracı geliştirmelisiniz; o zaman sonuçlar gelmeye başlayacaktır."
"Şu anda kendimize odaklanmamız ve sürekli başkalarıyla karşılaştırmamamız önemli. En azından gelişim sırasında bunu yapmamalıyız."
"Gelecek yıl tamamen farklı bir hikâye olacak." dedi.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu"
Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu" Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu"
Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor
Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor
Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok"
Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok" Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok"
Son Haberler
Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"
Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak" Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız
Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"
Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım" Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar