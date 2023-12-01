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Vasseur: "2024'te beklentileri çok yüksek tutma hatasını bir daha yapmamalıyız"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, 2024 beklentilerini "çok yüksek" tutma hatasının tekrarlanmasına karşı uyarıda bulundu, ancak sezon sonundaki ilerlemeyi devam ettirebileceklerini söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

2022'de Red Bull'u baskı altına alan tek takım olan Ferrari'nin 2023'te şampiyonluk mücadelesi verebileceği konusunda iyimserlik vardı.

Ancak Scuderia, 2023'ün başında Bahreyn testlerinde bu beklentilerin altında kalan ve yarış temposunda - özellikle sıcak, yüksek yere basma gücü pistlerinde - zorlanan bir araçla darbe aldı.

Takım patronu Vasseur, takımın Red Bull'u 22 yarış birinciliğinden alıkoyan tek takım olduğu yılın ikinci yarısında farklı pist türlerinde performansını nasıl dengelediğinden cesaret alabileceğini düşünse de, 2023 iyimserliğinin tekrarlanmaması konusunda uyarıyor.

Vasseur, "Sezonun başında beklenti düzeyinin biraz fazla yüksek olduğunu düşünüyorum. Bahreyn'de birkaç tur attıktan ve hatta Bahreyn'den önce simülatörde birkaç tur attıktan sonra durumu hemen anladık."

"Ancak bu sezon aklımda tutacağım şey takımın tepkisi olacak. Zor bir an yaşadık ama sonrasında Cidde, Miami, İspanya veya Zandvoort'u hatırlayın, çok uzakta değildik."

"Zandvoort'a kıyasla toplu olarak ileriye doğru büyük bir adım attığımızı ve bunun gelecek için iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek yıl için bu ilerleme üzerine inşa edebiliriz." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf tarafından: Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Ferrari, evrimsel değişiklikler yapmak yerine, gelecek sezon için tamamen yeni bir araç tasarımına güvenerek zayıflıklarını sıfırdan ele almayı tercih etti.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz 2024'te daha yakın bir mücadele umuyor olsa da, Red Bull'un diğer üst düzey takımlardan önce gelecek yıla odaklandığı gerçeğini göz ardı etmemek lazım.

Vasseur, "Gelecek yıl daha iyi olup olmayacağını bilmiyorum, kimse bilemez. Ancak işinizde ne yaptığınızı bilirsiniz ve bu her zaman bir karşılaştırma meselesidir."

"Eğer siz bir saniye kazanıyorken diğerleri 1,5 saniye kazanıyorsa o zaman aptal gibi görünürsünüz. Ama onlar onda beş yaparsa o zaman kahraman gibi görünürsünüz."

"Çok iyimser olmak istemiyorum çünkü muhtemelen geçen sezon yaşadığımız sorunlardan biri de buydu."

"Sadece yaptığımız işe odaklanmalı ve şampiyona kazanılmadan önce sonucu düşünmemeliyiz ya da Bahreyn'den önceki ödül törenine bakmamalıyız." dedi.

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