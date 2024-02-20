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Formula 1

Vasseur: "2024 bizim için geçiş yılı olmayacak"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, gelecek sezon Lewis Hamilton'ın gelişi öncesinde 2024'ün Maranello merkezli Formula 1 ekibi için bir geçiş yılı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Davide Cavazza

Carlos Sainz'in yerine yedi kez dünya şampiyonu olan pilotla sözleşme imzalanması, kaçınılmaz olarak Ferrari'nin asıl odağının gelecek olduğunu gösteriyor.

Ancak Vasseur bu sezonun öncelikli olduğu ve takımı ileriye taşımak için her türlü çabanın gösterildiği konusunda ısrar ediyor.

Fransız takım patronu, "Hayır, 2024 bir geçiş yılı olmayacak. Bu bizim için oldukça önemli bir sezon ve ben tamamen buna odaklanmış durumdayım."

"Bir şeyi hazırlamanın en iyi yolunun iyi bir iş çıkarmak olduğunu düşünüyorum. Bu, 2024'e odaklandığımız, en iyisini elde etmek istediğimiz, yarışları kazanmak istediğimiz, 2023 devamı şeklinde ilerlemek istediğimiz ve şimdilik 2025'i hiç düşünmeyeceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Ferrari

Geçen yılın başında takımın başına geçtiği günden itibaren Vasseur, bazıları henüz kamuoyuna açıklanmayan önemli atamalar yaptı. Takımın geliştirme sürecinin asla durmayacağını da söylüyor.

Vasseur, "Sahip olduklarınızla mutlu olmaya başlarsanız öldüğünüzü söyleyebilirim. Bu, her zaman sürekli gelişim zihniyetinde olmanız, zayıf yönleriniz üzerinde çalışmanız ve bazı alanlarda adım atmaya çalışmanız gerektiği anlamına geliyor."

"Yani bu sonu olmayan bir proje. Elbette insanlar artık ekibe katılmaya başlıyor ve bu iyi bir haber. Her geçen gün takımı güçlendirdiğimizi, adımlar attığımızı düşünüyorum."

"Ama yine de, yarın sabah yine buradayız, durumdan memnunum demeyeceğim. Bu tür bir yaklaşıma sahip olmaya başlarsanız, bunun sonun başlangıcı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Watch: Ferrari's SF-24 - F1 2024's Title Challenger?

Vasseur, Sainz ve Charles Leclerc ikilisinin 2024'te takımı ileriye taşımaya devam edeceği konusunda kararlı.

Vasseur, "Geçen yıla bakacak olursanız, tüm sezon boyunca çok olumlu bir evrim geçirdik. Sezonun bazı dönemlerinde Charles biraz daha fazla performans gösterdi. Bazı bölümlerinde ise, Carlos biraz daha fazla performans gösterdi."

"Takımın toparlanmasında, ilk bölüm ile son bölüm arasında, sürücülerin iyi bir rol oynadığını düşünüyorum. Bir yarış takımında bu tür bir evrime ihtiyacımız var. Biz bugün o noktadayız."

"Elbette daha fazlasını istiyoruz, daha fazla zorlamak istiyoruz, bu yarış takımımızın DNA'sı. Ama dürüst olmak gerekirse, 2024'te yine bu tür olumlu bir evrim geçireceğimize gerçekten inanıyorum. Bu da gelişmeye devam etmek için çok yardımcı olacak." dedi.

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