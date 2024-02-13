Vasseur: "2023'ün sonunda bıraktığımız yerden başlamaya çalışacağız"

Ferrari, yeni SF-24'ün bugün Fiorano'da tanıttı ve yeni aracın önceki yıllara kıyasla daha farklı görünmesi dikkat çekti.

Bugün konuşan Frederic Vasseur, yeni sezonla ilgili şöyle konuştu: "Her ne kadar hepimiz rakiplerimizle piste çıkacağımız anı düşünüyor olsak da, yeni aracın dünyaya tanıtılması benim ve sürücüler için her zaman çok heyecan verici bir andır."

"Bu yıla geçen sezonun sonunda bıraktığımız yerden başlamalı ve her alanda sürekli gelişmeyi hedeflemeliyiz."

"En uzun Formula 1 sezonu bizi bekliyor ve Charles, Carlos ve ben, her Grand Prix'de mümkün olan en iyi sonucu almak için yarışları yönetme şeklimizde daha etkili olmamız, cesur seçimler yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz."

"Sık sık taraftarlarınızın size ekstra güç vereceği söylenir ve bu çok çekişmeli geçecek şampiyonada kesinlikle faydalı olacaktır. Biz de dünyanın dört bir yanından gelen Tifosi'ye güvenebileceğimizi bilmekten gurur duyuyoruz."

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

Vasseur, 2023'ü iyi şekilde tamamladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirtti

"2024'te, 2023'ün son bölümünde elde ettiklerimizin üzerine eklemeliyiz. Geçen yılın ikinci yarısını iyi geçirdik."

"Fakat 2023'ün zayıf yönlerine odaklanmamız ve puan kazanma açısından çok daha fırsatçı olmamız gerekiyor, ki biz de tam olarak buna odaklanacağız."

"Hâlâ gelecekte olacakları görebilecek durumda değilim. Ancak yapmamız gereken şey 2023 sezonunun sonunda yakaladığımız gelişimi sürdürmek."

"Daha fazla puan alabilmeliyiz, daha güçlü olmalıyız ve bunu yaparken daha verimli olmalıyız, ki muhtemelen geçen yılki en büyük zayıflığımız buydu. Şimdi buna odaklanacağız."

"2024 yılı 24 yarışlık çok uzun bir sezon olacak. Bu daha önce F1'de sahip olduğumuzdan çok daha fazlası anlamına geliyor."

"Elbette iniş çıkışlarımız olacak. Her takımın olur. En önemli şey yaklaşımımızda çok tutarlı olmak ve hiçbir şeye karşı aşırı tepki vermemek."