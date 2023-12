Vasseur: "2023'teki gelişim yeterli değil, daha fazlasını yapmalıyız"

Bir yıldan kısa bir süre önce Frédéric Vasseur, Ferrari'nin takım patronluğu görevini Mattia Binotto'dan devraldı.

55 yaşındaki Fransız patron, göreve geldiğinden bu yana pek çok zorlukla baş etmek durumunda kaldığını söylüyor.

Vasseur şöyle konuştu: "İlk başta gerçek bir bilgi dalgası üzerime çöktü."

"Öğrenmem gereken çok şey vardı. Önümde her şeyi anlamam gereken sadece birkaç haftalık bir dilim vardı; ardından yeni araç tanıtıldı ve hemen Bahreyn'e gittik!"

"Bir yıl sonra kendimi bu pozisyonda çok daha rahat hissediyorum. Her şeyi daha iyi anlıyorum ve özellikle sezonun ikinci bölümünde iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference