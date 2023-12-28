Vasseur: "2023'teki gelişim yeterli değil, daha fazlasını yapmalıyız"

Bir yıldan kısa bir süre önce Frédéric Vasseur, Ferrari'nin takım patronluğu görevini Mattia Binotto'dan devraldı.

55 yaşındaki Fransız patron, göreve geldiğinden bu yana pek çok zorlukla baş etmek durumunda kaldığını söylüyor.

Vasseur şöyle konuştu: "İlk başta gerçek bir bilgi dalgası üzerime çöktü."

"Öğrenmem gereken çok şey vardı. Önümde her şeyi anlamam gereken sadece birkaç haftalık bir dilim vardı; ardından yeni araç tanıtıldı ve hemen Bahreyn'e gittik!"

"Bir yıl sonra kendimi bu pozisyonda çok daha rahat hissediyorum. Her şeyi daha iyi anlıyorum ve özellikle sezonun ikinci bölümünde iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

"Fakat tetikte olmaya devam ediyorum. Burası Formula 1, ne zaman işlerin daha iyiye gittiği izlenimine kapılsanız, kafanıza darbe yeme ihtimaliniz artar."

"2023 sezonunda çok geliştik fakat bunun yeterli olmadığını, daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."

Ferrari CEO'su John Elkann ve Ferrari Başkanı Benedetto Vigna, takımın 2023 performansından memnun değildi.

Ancak Vasseur şöyle diyor: "Bunu anlamam için Bay Elkann ya da Bay Vigna'ya ihtiyacım yok."

"Burada kimse yarışı üçüncü bitirdiğimiz için mutlu değil. Bunu değiştirmek için her açıdan gelişmemiz gerekiyor."

"Kurallardaki istikrar göz önüne alındığında, artık grid birbirine daha yakın olacak."

"Red Bull Racing'in 2023 gibi bir sezon daha geçirmesinin oldukça zor olacağını düşünüyorum."

"2024 için neleri değiştirmemiz gerektiğini gayet iyi anladık. Fakat bu değişikliklerin işe yarayıp yaramayacağını önümüzdeki bahara kadar bilemeyeceğiz."