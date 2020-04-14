Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"

paylaşım
yorumlar
Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Nis 2020 19:29

Alfa Romeo patronu Fred Vasseur, Formula 1 takımlarının sezon başladığında farkı kapatmak için çok az zamanları olacağını, çünkü arka arkaya yarışların gelişimi zorlaştıracağını söyledi.

Formula 1, koronavirüs nedeniyle ilk dokuz yarışı iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı. Bu yüzden de sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak Temmuz ayında başlaması ve altı ayda yaklaşık 15 ila 18 yarış yapılması planlanıyor. Bu da birkaç ay boyunca takımlar için ciddi bir yoğunluk anlamına gelecek.

Vasseur, arka arkaya yapılacak yoğun yarışlar nedeniyle agresif güncellemeler yapma şanslarının çok az olduğunu ve eğer sezona yavaş başlarlarsa, bunu telafi etmenin kolay olmayacağını dile getirdi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Kesinlikle, arka arkaya 15 ya da daha fazla yarış yapmanız gerekiyorsa, baştan iyi bir araca sahip olmak çok daha iyi olacak."

"Bu oldukça zor olurdu. İmkansız demeyeceğim çünkü hiçbir şey imkansız değil, ama sahip olduğunuz 10 aya kıyasla gelişmek çok daha zor olurdu."

“Ama gerçek bu ve şikayet edecek çok şeyimiz yok.

"Formula 1'i kurtarmak için verilen bir karar olurdu. Hepimiz birlikteyiz ve bunun önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Elbette başlangıçta zorlanıyorsanız, dezavantajı olacak ama durum bu." dedi.

F1 takımları, yarışların ne zaman devam edebileceği konusunda daha fazla netlik elde edene kadar fabrikalarını kapatmaya devam edecek gibi görünüyor.

Vasseur, işe geri dönmelerinin ardından takımların odak noktasının normal bir sezondan farklı olacağını düşünüyor.

"Kapanma süreci sona erdiğinde, tüm kaynaklarımızı bu sezona ayıracağız." 

"Genel olarak arka arkaya 15 veya 18 yarışımız varsa, o zaman büyük bir parça stoğu ile başlamanız gerekiyor. Bu yüzden üretime daha fazla odaklanacağız çünkü yarışlar arasında fabrikaya geri dönmeyeceğiz."

"Bu biraz farklı bir çalışma süreci olacak. Bence bu sezon daha az gelişim kaydedeceğiz, fakat başka sorunlarla yüzleşmemiz gerekiyor."

Sonraki haber
Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"

Önceki haber

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
72 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
eSports

Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı

2
Formula 1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

3
Formula 1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

4
Formula 1

Rosberg: "Belki de Hamilton'ın yeteneğine sahip değildim"

5
Formula 1

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"

1s

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"
F1

Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"
F1

Wolff: "Moss gibi bir sürücü bir daha gelmeyecek"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Nisan

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı
F1

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.