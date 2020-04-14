Vasseur: "2020'de yavaş başlangıcı telafi edemeyebiliriz"

Formula 1, koronavirüs nedeniyle ilk dokuz yarışı iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı. Bu yüzden de sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak Temmuz ayında başlaması ve altı ayda yaklaşık 15 ila 18 yarış yapılması planlanıyor. Bu da birkaç ay boyunca takımlar için ciddi bir yoğunluk anlamına gelecek.

Vasseur, arka arkaya yapılacak yoğun yarışlar nedeniyle agresif güncellemeler yapma şanslarının çok az olduğunu ve eğer sezona yavaş başlarlarsa, bunu telafi etmenin kolay olmayacağını dile getirdi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Kesinlikle, arka arkaya 15 ya da daha fazla yarış yapmanız gerekiyorsa, baştan iyi bir araca sahip olmak çok daha iyi olacak."

"Bu oldukça zor olurdu. İmkansız demeyeceğim çünkü hiçbir şey imkansız değil, ama sahip olduğunuz 10 aya kıyasla gelişmek çok daha zor olurdu."

“Ama gerçek bu ve şikayet edecek çok şeyimiz yok.

"Formula 1'i kurtarmak için verilen bir karar olurdu. Hepimiz birlikteyiz ve bunun önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Elbette başlangıçta zorlanıyorsanız, dezavantajı olacak ama durum bu." dedi.

F1 takımları, yarışların ne zaman devam edebileceği konusunda daha fazla netlik elde edene kadar fabrikalarını kapatmaya devam edecek gibi görünüyor.

Vasseur, işe geri dönmelerinin ardından takımların odak noktasının normal bir sezondan farklı olacağını düşünüyor.

"Kapanma süreci sona erdiğinde, tüm kaynaklarımızı bu sezona ayıracağız."

"Genel olarak arka arkaya 15 veya 18 yarışımız varsa, o zaman büyük bir parça stoğu ile başlamanız gerekiyor. Bu yüzden üretime daha fazla odaklanacağız çünkü yarışlar arasında fabrikaya geri dönmeyeceğiz."

"Bu biraz farklı bir çalışma süreci olacak. Bence bu sezon daha az gelişim kaydedeceğiz, fakat başka sorunlarla yüzleşmemiz gerekiyor."