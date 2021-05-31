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Vasseur: "2020, F1'in uzun vadedeki geleceğini güvence altına almak için en iyi yıldı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero

Frederic Vasseur, 2020 yılının F1’in geleceğinin güvence altına alınması açısından en önemli yıllardan biri olduğunu söyledi.

Vasseur: "2020, F1'in uzun vadedeki geleceğini güvence altına almak için en iyi yıldı"

COVID-19 pandemisi ile birlikte 2020 yılı F1 için birçok açıdan oldukça önemli bir yıldı. Birçok takım, özellikle finansal açıdan, bu global salgından oldukça kötü etkilendi. 

Özellikle de daha küçük takımlar finansal olarak daha fazla zarar gördü ve bu nedenle bazı zor kararların alınması gerekti. Bunun en göze çarpan örneklerinden biri, Haas’ın 2021 sezonundaki araçlarına odaklanmak yerine, kaynaklarını 2022’de gelecek olan kural düzenlemelerine uygun bir araç tasarlamak için ayırması oldu. 

F1 takımlarının bu süreçte kâr edip edememesi ve özellikle küçük takımların sporda sürdürülebilirliklerini sağlamaları da gündeme gelen konulardan oldu.

Bu konuda görüşlerini paylaşan Alfa Romeo takım patronu Vasseur verdiği demeçte, “[Sporda] hayatta kalmakla kâr elde etmek arasında büyük bir fark ve uçurum var.”

“İlk hedef, öncelikle zararı azaltmak ve bir takım olarak hayatta kalabilmek. Son 24 ayda büyük bir adım attığımızı düşünüyorum, ödül fonunun dağıtılması küçük takımlar için çok daha olumlu bir durum. Bu daha iyi olabilirdi, her zaman daha fazlasını elde etmek istediğimi söyleyebilirsiniz ancak son 15 yılda en büyük adımın geçen yıl olduğunu kabul etmelisiniz.”

“Ayrıca global ödül fonunun ve F1'in, COVID-19 pandemisinden sonra elde ettiği gelirin artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda maliyet farkı azaltılırsa ve gelirlerde bir artış olursa, paralel olarak yeni sponsorlar çekebilirsek, tüm bunlar F1'e olan ilgiyi artıracaktır.”

“Bu konuda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum çünkü bazı meslektaşlarımla konuşuyorum ve yeni sponsorlar bulmak konusunda, geçmişte olduğundan daha hevesliyiz. Sponsorları artırabilirsek ve aynı desteği televizyonda, reklam ücretinde de görürsek, doğru yönde gittiğimize inanıyorum.”

Ayrıca Formula 1’in elde ettiği yıllık kârın takımlara farklı oranlarda dağıtılmasının küçük takımlar açısından adil olduğunu düşünüp düşünmediği sorulan Vasseur gülerek, “Bu konuda uzun tartışmalardan çok daha fazlasını yaptık.” cevabını verdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Evet, birkaç yıl öncesini hatırlıyorum.''

''En iyi takım olduğunuzda, her zaman kayıplarınızı azaltmak istersiniz ve biz de küçük bir takım olarak daha fazlasını istiyoruz. Sonunda bir anlaşma yaptık ve bunun bizim için iyi olduğunu düşünüyorum.''

''Fakat bence en önemlisi F1 için toplam geliri artırmak. Bu fon doğru kullanıldığı için [takımlar] arasında oluşan fark çok fazla olmuyor. Benim için bir sonraki hedef F1'in dünya çapında gelirini artırmak ama bence onlar bunu gerçekleştiriyorlar.''

''F1, geçtiğimiz sene, dünya çapında oldukça başarılıydı. Yarışların devam edebilmesi için önce hayatta kalabilmek gerekir. Muhtemelen yolunda giden tek uluslararası spor bizimkiydi ve bunun bir sonucu olarak bu sezon organizatörler ve sponsorlardan gerçek bir destek görüyoruz. Bence iyi bir yolda ilerliyoruz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Selin Elif Köse

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