Vasseur, 10 milyon dolar ödül parasından faydalanabileceklerini umuyor

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Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aştığı söylentileri ilk ortaya çıktığında birçok takım patronu sesini yükseltmiş, başı çeken isimlerden birisi ise Vasseur olmuştu.

Bu söylentiler kısa süre içinde FIA tarafından doğrulandı ve Red Bull, bütçe sınırını 2,2 milyon dolar aşmaktan suçlu bulundu, ancak takım patronu Christian Horner fazla harcamadan "sıfır fayda" sağladıkları ve bu miktarın "hiçbir şey" olduğu konusunda ısrarcıydı.

Alfa Romeo'nun takımlar şampiyonasını altıncı sırada tamamlayarak 10 milyon dolarlık ödül parası elde ettiğine dikkat çeken Vasseur, takımın "beş kere hiçbir şey" ile yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyor.

Horner'ın açıklamaları hakkında GPFans'a konuşan Vasseur, "Bütçe sınırı ile aramızdaki fark tam olarak bu kadar az."

"Meslektaşlarımdan birinin iki milyon doların. hiçbir şey olmadığını söylediğini biliyorum, takım olarak artık beş kere hiçbir şeye sahibiz."

Abu Dhabi'ye Aston Martin'in beş puan önünde gelen Alfa Romeo yarıştan puansız ayrıldı, Aston Martin ise beş puan alarak puan eşitliği yakalamayı başardı. Altıncılık, Imola'daki beşincilik nedeniyle Alfa Romeo'ya gitti.

Vasseur, "Bu bizim için çok büyük bir fark çünkü sezon boyunca güncelleme getirdiğimiz senaryolarda puan başına maliyet açısından çok yüksek bir eşiğimiz var."

"Bu sezon birkaç ay boyunca parça satın alamadık. Gelecek yıl, sezon boyunca parça satın almaya geri dönebiliriz. Bu bizim için büyük bir fark olacak." dedi.