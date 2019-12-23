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Formula 1 / Son dakika

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş

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Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Ara 2019 17:34

Frederic Vasseur, Sauber takım sahibi Peter Sauber’i, takımın ismini uzun vadeli bir şekilde “Alfa Romeo” olarak değiştirmeden önce haber verdiği ilk isim olarak gösterdi.

2019 sezonun öncesinde Sauber’in F1 girişindeki takım ismi, 2018 yılında başlayan iş birliğiyle beraber İtalyan araba üreticisinin ismiyle değiştirildi.

Alfa Romeo’nun 2019 aracı Sauber’in “C” harfiyle başlayan dizaynını içinde barındırıyor olsa da Sauber isminin kendisi, takımın 1993’te yaptığı başlangıçtan beri ilk defa takım adında yer almadı.

Vasseur, Alfa takımının geçirdiği ilk sezonun sonrasında Autosport/Motorsport.com’a yaptığı açıklamada, ikon haline gelmiş Sauber isminin silinmesi hakkındaki tepkilerden çekinmediğini belirtti.

Vasseur “Çok değil çünkü Alfa Romeo ile görüşmelere başladığımızda ilk aradığım insan Peter’dı. Peter’ın vereceği reaksiyon benim için önemliydi. O bana ‘Eğer bunun takım için iyi bir hamle olduğunu düşünüyorsan bunu yapmalıyız ve seni bu konuda destekleyeceğim.’ dedi. Bu şirket için önemli bir adımdı. Alfa Romeo ile yaptığımız anlaşma uzun vadeli bir anlaşma ve biz ancak uzun vadeli veya orta vadeli bir plan varsa üstüne eklentiler yapabiliriz. Eğer anlaşma üç aylık bir anlaşma ise bunun üstüne eklentiler yapamazsınız.” dedi.

Vasseur’ün Alfa ile yaptıkları anlaşmanın uzun süreli olduğunu belirtmesi, takımın tamamen yeni sürücü kadrosu olan 2007 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen ve çaylak Antonio Giovinazzi’nin geçirdiği karışık sezonun ardından partnerliğin biteceği dedikodularını da bitirmiş oldu.

Raikkonen sezonun ilk yarısının yıldızlaşan isimlerinden biriydi ancak yaz arası sonrası Alfa’nın formu istikrarsız bir hal aldı ve takım markalar klasmanını 8.sırada tamamladı.

Buna rağmen Vasseur, 2018 yılına göre daha çok puan almalarının üzerine gösterdikleri gelişimin geçirdikleri zor senelerin ardından pozitif bir işaret olduğunu belirtti.

Vasseur, “Geçen sene sıfırdan başladık ve sezon boyunca çok oportünist olduk. Kazanabileceğimiz tüm puanları kazandık. Bu sezon ise daha farklıydı, çok fazla oportünist olamadık. Bazı şansları kaçırdık. Ancak her şeyin sonunda bu sene, geçen seneye göre daha fazla puan aldık ve bu bizim için iyi bir adım. Liderlerin temposuna karşı %0,7’lik bir artış yakaladık, bu çok büyük bir artış. Tabii ki performansımızdan tamamen memnun olamayız, daha fazlasını yapmalıyız. Ancak bana göre iyimser olabiliriz.” diyerek açıklamasını bitirdi.

Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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