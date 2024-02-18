Sainz: "Ferrari artık yarışları daha iyi yönetiyor"
Carlos Sainz, Ferrari'nin artık yarışları daha iyi yönettiğini söyledi.
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Ferrari
Ferrari, son yıllarda yarış yönetimi ve stratejiler gibi pek çok konuda zayıf kalıyordu, bu nedenle özellikle 2022'de büyük eleştiri konusu oldular.
Fakat Frederic Vasseur önderliğinde yavaş yavaş sorunlar çözülmeye başlandı ve takım artık daha uyum içinde çalışıyor gibi görünüyor.
Bu yıl da yine takım içerisindeki çalışmalar devam edecek.
Carlos Sainz da, 2023'ün sonuna doğru işlerin düzelmeye başladığını ve söyledi ve şu anda her şeyin "pozitif yönde" ilerlediğini dile getirdi.
Sainz şöyle konuştu: "Geçen yılki yarışları idare etme şeklimizden oldukça memnunum."
"Yarışları yönetme şeklimizle ilgili olarak, geçen yıla kadar bazı ilerlemeler kaydetmemiz gerektiği doğru."
"Fakat 2023'ün sonuna doğru - ki Singapur bunun mükemmel bir örneği - ben, mühendisim, çalışanlar, stratejistjler, mekanikerler ve pit stoplar arasında çok iyi bir iletişim olduğunu düşünüyorum..."
"Yılın sonuna doğru herhangi bir zayıflık yoktu. Bu formu geliştirmeye devam edebileceğimize ve sadece hız açısından değil, aynı zamanda iyi yarışlar çıkarma açısından da güçlü bir takım olabileceğimize inanıyorum."
"Yani evet, bu konuda ekibimize güveniyorum."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Davide Cavazza
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