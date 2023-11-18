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Formula 1 Las Vegas GP
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Vasseur, yarış performansından umutlu: "Antrenmandaki uzun sürüşler iyi gitti"

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, Las Vegas GP'de pole pozisyonunu almalarının ardından yarış için, önceki yarışlara göre daha umutlu olduklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Bu sene gerçekleştirilen 20 yarışın 19'unu Red Bull (17'sini Max Verstappen) kazanırken, Red Bull harici kazanan tek takım Singapur'da Carlos Sainz'ın kazanması sayesinde Ferrari olmuştu.

Singapur'da Sainz önce pole pozisyonunu ardından yarışı kazanmıştı ancak bunda pist üstünde geçişin zor olmasının da yardımı olmuştu.

Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc Las Vegas'ta pole pozisyonunu kazandı ancak Monakolu pilot, bu sene daha önce kazandığı 4 pole pozisyonunu galibiyete çeviremedi. İşin kötüsü Leclerc, bu sene 5. pole pozisyonunu alırken, geçen sene 9 kez pole pozisyonu kazandı ancak çoğunu galibiyete çeviremedi. Leclerc'in galibiyete çevirdiği son pole pozisyonu, 2022 Avustralya GP'deydi. 

Sky Sports F1'e konuşan Vasseur, dünden bu yana yaşadıkları her şeye rağmen pist üstü çalışmalara odaklandıklarını ve antrenmanlardaki iki uzun sürüşün iyi geçtiğini söyledi.

Vasseur, "Hafta sonunun başından beri inişli çıkışlı oldu. Kaotik bir Cuma günü geçirdik."

"Ancak, en önemli şey sportif yöne odaklanarak bugünden en iyi sonucu almaya çalışmaktı."

"Dün ceza aldık ve bunu tartışabiliriz ama bunu yapmak, bu hafta sonu için faydasız olur. Bu yüzden odaklanmalı ve elimizdekilerden en iyisini elde etmeye çalışmalıyız. İlk sıradan başlamak ve 12. olmak bugün elde edebildiğimizin en iyisiydi, şimdi yarına odaklanıyoruz."

"Antrenmanda iki uzun stint yaptık ve oldukça iyi geçti. Bu yeni asfalt ve soğuk koşullar nedeniyle koşulların turdan tura değiştiğini biliyoruz. "

"Yarın her tur nasıl zorlayacağımızı belirlerken pit duvarında ve araçta açık fikirli olmamız gerekiyor." dedi.

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