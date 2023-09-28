Vandoorne'un planı, WEC-FE-F1 programlarını bir arada sürdürmek

Bu yıl Aston Martin yedek pilotu olarak görev yapan Vandoorne, özellikle Formula E takvimindeki yarışlarda takımla seyahat etti.

Birçok kez simülatör başında gördüğümüz Vandoorne için en önemli fırsat, Spa'daki Pirelli lastik testinde AMR23 ile test yapma şansı yakalamasıydı.

Ancak gelecek sezon itibariyle kendisi için işler zorlaşıyor, nitekim Formula E'nin yanı sıra Peugeot ile WEC'de yarışacak olması nedeniyle takvimi epey sıkışık.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Vandoorne, "Açıkçası, yeni takvimim oldukça yoğun ve yıl içinde takımla seyahat edebileceğim gün sayısı azaldı."

"Ama bence Aston Martin projesine dahil olmak hala mümkün. Elbette tüm taraflarla konuşmam ve herkesin önceliklerimin ne olduğunun farkına varması gerekiyor."

"Herkes bu konuda aynı fikirde olduğu sürece bu mümkün. Zamanımı nereye ayıracağım ve aynı zamanda tüm seyahatlerimi ve enerji seviyelerimi nasıl yöneteceğim konusunda net konuşmak da bana bağlı." dedi

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bazı durumlarda Vandoorne'un seyahat programı, örneğin Tokyo Formula E etkinliğinin hemen ardından Japonya GP hafta sonunun gelmesi gibi, kendi lehine işleyecek.

Vandoorne, "Elbette, doğru bölgedeyseniz programların birbirine uyumlu ilerleyeceği yarışlar da var. Bazı yarışlar ise ayrı kıtalarda, ki bu hiç hoş değil."

"Kaçınmak istediğim şey, bir kıtadan başka bir kıtaya gitmek ve bunun için boş yere çok fazla enerji harcamak."

"Gördüğünüz gibi Aston Martin'de ben ve Felipe [Drugovich] varız. Yani iki kişiyiz ve yapmanız gereken şey bu rolü bölmek. Hiçbir şey yapmadan 24 yarışa birden gelmek istemezdim."

"Bir yarış pilotu olarak hala yarışmanız ve araba kullanmanız gerekiyor. Hazır olmak için en iyi hazırlık da budur."

"Aston Martin'in bunu anlaması iyi bir şey ve formda olmak ve yarışa katılmaya hazır olmak için yarışmanız gerektiğini biliyorlar. Bu açıdan iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.