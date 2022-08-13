Vandoorne: "Yeteneklerimden hiçbir zaman şüphe etmedim"

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Formula E'de 2021-2022 sezonunun bitimine iki yarış kala Stoffel Vandoorne, şampiyonayı en yakın rakibi Mitch Evans'ın 36 puan önünde lider götürüyor ve her şey yolunda gittiği takdirde de şampiyonluğunu ilan edecek.

Belçikalı sürücü, Formula E'ye geçmeden önce McLaren'la iki sezon Formula 1'de yarıştı ancak bu iki yılk, takım tarihinin en kötü dönemlerinden birisine denk geldi.

Vandoorne, bu süreçte Fernando Alonso ile takım arkadaşıydı ve genel olarak İspanyol pilotun gerisindeydi. Hatta 2017 yılında tek bir yarışta dahi İspanyol pilotu geçemedi.

İki yıllık sürecin sonunda Alonso takımdan ayrılırken, Vandoorne de yerini Carlos Sainz'a kaybetti.

Şimdi Mercedes'in Formula E takımında yarışan Vandoorne, F1 dışında yarıştığı diğer serilerde olduğu gibi şampiyonluk için yarışıyor ve değerini gösteriyor.

30 yaşındaki sürücü, F1'den erken ayrılmasına rağmen yeteneklerinden asla şüphe duymadığını söyledi.

GiveMeSport'a verdiği demeçte Vandoorne, "Ben hâlâ aynı kişiyim, sadece birkaç yaş daha büyüğüm."

"Formula 1 çok farklı bir ortamdı ve o dönem gerçekten zordu. Fakat yine de kabiliyetlerime, kendi yeteneklerime ve bir yarış aracında yapabileceğim şeylere güvenebiliyordum. Formula E'ye katıldığım andan itibaren doğru koşullarda zaferler ve şampiyonluklar için savaşabileceğimi de biliyordum."

"İlk yıl yeni bir takım olduğu için biraz zordu, öğrenecek çok şey vardı fakat birkaç podyum ve pole pozisyonu aldım İlk yılım bir bakıma hâlâ oldukça iyiydi. Kısacası hiçbir şeyden şüphe duymadım." dedi.