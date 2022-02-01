Vandoorne: "Yanlış zamanda McLaren'a katıldım fakat reddemezdim"

Geçtiğimiz günlerde RTBF'ye verdiği özel bir röportajda Vandoorne, kariyerinden ve F1 hayalinden bahsetti.

Vandoorne şöyle konuştu: "Yaklaşımım değişti."

"Tabii ki Formula 1'e dönme şansım olursa bunu kullanmak isterim ama sadece iyi koşullarda çalışabilirsem bunu yapacağım. Fakat ben gerçekçi biriyim ve büyük ihtimalle Formula 1'de ikinci bir şansım olmayacağını biliyorum."

"Fakat benim için sorun değil. Geleceğe odaklandım ve geleceğimin Formula E ve WEC'te olacağını biliyorum."

"Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Elbette bir şeyler her zaman farklı şekilde yapılabilir ama Formula 1'e girme fırsatıyla pek sık karşılaşmıyorsunuz."

"Örneğin McLaren'ın yaptığı Formula 1'de yarışma teklifini reddedemezdim. Bu takımda iki sezon geçirdim ama ne yazık ki takım tarihinin en kötü dönemiydi. Araç yavaştı ve her ne kadar o zamandan beri durum değişse de, takımdaki siyasi durum istikrarsızdı."