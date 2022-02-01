Vandoorne: "Yanlış zamanda McLaren'a katıldım fakat reddemezdim"
McLaren'ın eski Formula 1 pilotu Stoffel Vandoorne, Formula 1'e yanlış dönemde geldiğini kabul ediyor.
Stoffel Vandoorne, alt kategorilerde hemen hemen her şeyi kazanmasının ardından 2017'de Formula 1'e geçiş yapmıştı.
Fakat Belçikalı sürücü, McLaren tarihinin en kötü dönemlerinden birisine denk geldi ve Fernando Alonso karşısında varlık gösteremedi.
Vandoorne, koltuğunu iki yılın ardından kaybetti ve artık Formula E'de yer alıyor. Belçikalı sürücü, Mercedes'in de F1 yedek pilotluğunu yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde RTBF'ye verdiği özel bir röportajda Vandoorne, kariyerinden ve F1 hayalinden bahsetti.
Vandoorne şöyle konuştu: "Yaklaşımım değişti."
"Tabii ki Formula 1'e dönme şansım olursa bunu kullanmak isterim ama sadece iyi koşullarda çalışabilirsem bunu yapacağım. Fakat ben gerçekçi biriyim ve büyük ihtimalle Formula 1'de ikinci bir şansım olmayacağını biliyorum."
"Fakat benim için sorun değil. Geleceğe odaklandım ve geleceğimin Formula E ve WEC'te olacağını biliyorum."
"Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Elbette bir şeyler her zaman farklı şekilde yapılabilir ama Formula 1'e girme fırsatıyla pek sık karşılaşmıyorsunuz."
"Örneğin McLaren'ın yaptığı Formula 1'de yarışma teklifini reddedemezdim. Bu takımda iki sezon geçirdim ama ne yazık ki takım tarihinin en kötü dönemiydi. Araç yavaştı ve her ne kadar o zamandan beri durum değişse de, takımdaki siyasi durum istikrarsızdı."
Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 in the paddock
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Dayanıklılık yarışlarını gerçekten seviyorum çünkü orada başarılı bir kariyer oluşturmak mümkün. Özellikle 2023'te, Hypercar kategorisine yeni fabrika ekipleri geldiğinde çok daha iyi olacak."
"Yarışmaya devam etmek önemli çünkü takımlar ve otomobil üreticileri, anlaştıkları sürücülerin ihtiyaç duydukları deneyime sahip olmalarını istiyorlar, özellikle de hâlâ ana yarış olan Le Mans 24 Saat için buna bakıyorlar."
Aralık ayında IndyCar testi yapan ve bundan keyif alan Vandoorne, henüz bu seriye geçişe hazır görünmüyor.
"IndyCar'da test yapmaktan epey keyif aldım çünkü bu tamamen yeni bir deneyim."
"Bu araçlar biraz GP2'ye benziyorlar ama daha güçlüler ve daha iyi lastiklere sahipler. Formula E'den sonra ne yöne gideceğimi henüz bilmiyorum ve kısmen IndyCar'ı test etme nedenim de buydu. Test harikaydı. Benim için seçeneklerden biri olup olmayacağını göreceğiz."
"Her halükarda, IndyCar'ı sevdim. Orada benzersiz araçlar var, yüksek yere basma gücü üretiyorlar, iyi lastiklere sahipler, güçlü bir motorları var ve onları kullanmak ilgi çekici. Ayrıca bu şampiyona sürekli gelişiyor."
"Ancak kendimi tamamen Amerika'da yarışmaya adarsam, bunun için ciddi değişiklikler yapmam gerekecek ve hem Formula E hem de WEC'ten vazgeçmek zorunda kalacağım. Bu kolay değil."
"Yine de eğer iyi şartlarda ve rekabetçi bir takımda yarışma fırsatı bulursam, bunu elbette düşüneceğim."
Stoffel Vandoorne, McLaren MP4-29H
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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