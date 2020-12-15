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Formula 1 / Son dakika

Vandoorne: "W11'i kullanma fırsatı yakalamak harikaydı"

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Vandoorne: "W11'i kullanma fırsatı yakalamak harikaydı"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne, Abu Dhabi'de yapılan testten mutlu ayrıldıklarını söyledi.

 

Mercedes, Abu Dhabi testine Formula E'de yarışan Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne ile katıldı.

Vandoorne daha önce McLaren'la iki yıl Formula 1'de yarıştığı için F1 araçları konusunda büyük bir deneyime sahip.

Ancak De Vries, ilk kez F1 aracının direksiyonuna geçti ve Vandoorne'un önünde ikinci en iyi zamanı yaptı.

Alonso'nun en iyi derecesinden 0.2 saniye yavaş kalan De Vries, "Bugün Formula 1 aracıyla ilk sürüşümü yapmak çok özeldi."

"Gerçekten inanılmaz bir araç, adeta ayrı bir gezegenden gelmiş gibi."

"Çok geç fren yapabiliyorsunuz ve virajlara çok fazla hız taşıyabiliyorsunuz. Bu aracı sürmek gerçek bir zevkti."

"Gün boyunca yaptığım ilerlemeden ve tamamladığımız işten gerçekten memnunum. Araçta bu kadar çabuk rahat hissetmeme çok şaşırdım ve takım da bana çok destek oldu. Beni rahat hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar."

"Bu eşsiz ve özel fırsat için Mercedes'e çok teşekkürler çünkü harika bir gündü." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes F1 W11

Stoffel Vandoorne, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Öğleden sonra katılması gereken bir etkinlik nedeniyle günü erken kapatan Vandoorne da W11'i sürme şansı yakaladığı için mutluydu.

Eski McLaren sürücüsü "Bugün W11'de çok eğlendim. Hem kısa hem de uzun sürüşler yaparak pek çok tur attım."

"Oldukça iyi bir gündü ve  sabah seansında en hızlıydım."

"Bana bu fırsatı verdiği için takıma çok teşekkür etmek istiyorum, çünkü şampiyonluk kazanmış bir F1 aracını kullanma şansı yakalamak o kadar da sık olan bir şey değil. Bu açıdan benzersizdi."

"W11'i kullanmak gerçek bir ayrıcalıktı ve gerçekten harika bir gün oldu. Öğleden sonra biraz daha az tur atmak zorunda kaldım çünkü bir PR etkinliği için havaalanına gitmek zorunda kaldım. Ama yine de araçta geçirdiğimiz günden memnunum ve yılı W11 ile sonlandırma fırsatı yakaladığım için mutluyum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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