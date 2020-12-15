Vandoorne: "W11'i kullanma fırsatı yakalamak harikaydı"

Mercedes, Abu Dhabi testine Formula E'de yarışan Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne ile katıldı.

Vandoorne daha önce McLaren'la iki yıl Formula 1'de yarıştığı için F1 araçları konusunda büyük bir deneyime sahip.

Ancak De Vries, ilk kez F1 aracının direksiyonuna geçti ve Vandoorne'un önünde ikinci en iyi zamanı yaptı.

Alonso'nun en iyi derecesinden 0.2 saniye yavaş kalan De Vries, "Bugün Formula 1 aracıyla ilk sürüşümü yapmak çok özeldi."

"Gerçekten inanılmaz bir araç, adeta ayrı bir gezegenden gelmiş gibi."

"Çok geç fren yapabiliyorsunuz ve virajlara çok fazla hız taşıyabiliyorsunuz. Bu aracı sürmek gerçek bir zevkti."

"Gün boyunca yaptığım ilerlemeden ve tamamladığımız işten gerçekten memnunum. Araçta bu kadar çabuk rahat hissetmeme çok şaşırdım ve takım da bana çok destek oldu. Beni rahat hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar."

"Bu eşsiz ve özel fırsat için Mercedes'e çok teşekkürler çünkü harika bir gündü." dedi.