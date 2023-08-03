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Vandoorne, Spa'daki lastik testlerinde Aston Martin direksiyonuna geçti

Belçika'daki lastik testleri geride kaldı, Aston Martin yedek pilotu Stoffel Vandoorne da uzun süre sonra bir F1 aracının direksiyonuna geçme fırsatı yakaladı.

Adam Cooper
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Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Son olarak 2021 sezon sonu testlerinde Mercedes ile sürüş yapan Vandoorne, yaklaşık 1.5 sene sonra ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçti.

McLaren'in de katıldığı iki günlük testlere çoğunlukla yağmur damga vurdu, dolayısıyla sadece yoğun yağmur lastikleri ve geçiş lastikleri test edilebildi.

Değişken koşullar Pirelli için kötü haber niteliğindeydi, nitekim battaniyesiz kuru zemin lastiklerinin de test edilmesi amaçlanıyordu.

İşin iyi tarafı ise Pirelli'nin bu şartlarda pek test imkanı yakalayamaması, bunun yerine çoğunlukla Paul Ricard veya Fiorano gibi pistleri yapay olarak ıslatarak test yapmasıydı. Dolayısıyla bu fırsat sonuna kadar değerlendirildi.

Testin en çok tur atan ismi Aston Martin pilotu Lance Stroll oldu, 70 tur atan Stroll'ün en iyi derecesi 1.57.697.

Stroll'ü toplam 53 tur kaydeden Vandoorne takip etti, kendisinin en iyi derecesi 1.57.631.

Oscar Piastri 47 tur kaydederek 2.00.682 gibi bir dereceye imza attı, son olarak Lando Norris'in 40 tur kaydettiğini ve 2.00.628 ile testi kapattığını görüyoruz.

Vandoorne her ne kadar kuru zeminde sürüş yapamamış olsa da, test kendisi için hem aracın davranışlarını görebilmesi, hem de simülatör verileriyle kıyas yapabilmesi açısından önemliydi.

Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Photo by: Aston Martin

Testin ardından konuşan Vandoorne, "AMR23'ün direksiyonuna geçmek, bir F1 aracına geri dönmek harikaydı."

"Uzun zaman oldu ve aynı zamanda Aston Martin ile ilk kez yeşil renkte araç kullandım. Bunu Spa'da yapmak da, yağışlı havaya rağmen, bariz nedenlerden dolayı çok özeldi.

"Sabah ıslak zemin lastikleriyle piste çıktık ve öğleden sonra koşullar iyileştikçe geçiş lastikleriyle testi tamamladık. Araç bu ıslak koşullarda bile iyi hissettirdi, her turdan keyif aldım." dedi.

Pirelli F1 şefi Mario Isola ise asıl amaçları bu olmasa da yağmur testinden faydalanabileceklerini doğrulamakta. 

Isola, "Tıpkı Belçika GP hafta sonunda olduğu gibi, Spa'daki bu iki günlük test sırasında da yağmur hiç dinmedi."

"Sonuç olarak, yüzeydeki su miktarına göre hareket ederek yalnızca ıslak zemin lastikleri ve geçiş lastikleriyle çalışmak zorunda kaldık."  

"Zorluklara rağmen Aston Martin ve McLaren ile neredeyse 1500 km yol kat etmeyi başardık." dedi.

Bir sonraki Pirelli lastik testinin Eylül ayında İtalya GP'sinden sonraki hafta Monza'da yapılması planlanıyor.

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