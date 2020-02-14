Vandoorne, Mercedes’in resmi yedek sürücüsü oldu
Formula E şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, 2020 sezonu için Mercedes Formula 1 takımının yedek sürücüsü olarak açıklandı.
Alman üreticinin Formula E takımında yarışan Vandoorne, 2018’in sonunda McLaren koltuğunu Lando Norris’e kaybettikten sonra F1’den ayrılmıştı.
Belçikalı sürücü, eski Sauber ve Haas sürücüsü Esteban Gutierrez ile birlikte Mercedes F1 yapısına katıldı ve yarış hafta sonlarında bu ikilinin yedek sürücülük görevlerini paylaşacağı açıklandı.
Mercedes geçtiğimiz sene Esteban Ocon’u tam zamanlı olarak yedek sürücü yapmıştı, ancak Fransız sürücü 2020 için Renault ile anlaştı.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Sanya E-Prix ve Çin Grand Prix’lerinden sonra, FE ile F1’in çakışacağı ve Vandoorne’un F1 padoğunda yer alamayacağı üç yarış hafta sonu olacak.
Roma E-Prix, Vietnam GP ile; Seul E-Prix, Hollanda GP ile; Jakarta E-Prix ise Azerbaycan GP ile aynı hafta sonu gerçekleştirilecek.
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Vandoorne, Mercedes’in resmi yedek sürücüsü oldu
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