Vandoorne: "Mercedes'in kaybedecek bir şeyi yok"

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Stoffel Vandoorne bu sezon Mercedes fabrika takımıyla Formula E şampiyonluğuna ulaşmayı başardı ve aynı zamanda Mercedes F1'in yedek pilotluğunu da yapıyor.

Sky Sports televizyon kanalının yayınında konuşan Belçikalı sürücü, takımının kaybedecek bir şeyi olmadığını ve bu kapsamda 2023 için şasi testlerine odaklandığını belirtti.

Vandoorne, "Gelecek yılki aracın tasarımında ne yöne gidileceğine karar verilip verilmediğini tam olarak bilmiyorum ancak takım zaten bu projeyle ilgileniyor ve bir şasi konsepti geliştiriyor."

"Bunun mümkün olduğunca erken alınması gereken kilit kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Gördüğümüz gibi Mercedes, bu sezon diğer takımlara kıyasla farklı bir konsept kullanıyor ve W13 aracı güzel görünse de hızı arzulanan seviyede değil."

"Sanırım şimdi asıl soru, aracın tasarımını tamamen revize etmeye gerek olup olmadığı. Kaybedecek zamanımız da yok çünkü yeni sezon çok yakında başlayacak. Buna ek olarak takımın kaybedecek hiçbir şeyi de yok ve bu durumdayken sezonun kalan kısmında istediği şekilde test yapabilir."

"Bu sayede gelecek yıl için daha iyi bir araç üretebilecekler."

"Bana göre, böyle zor bir görevin üstesinden gelebilecek bir takım varsa, o da Mercedes'tir." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images