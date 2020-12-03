Vandoorne: "Mercedes'in kararı canımı acıttı"

Belçikalı pilot, Mercedes'in yedek pilotuydu ve hem geçen yıl hem de bu yıl, neredeyse tüm yarışlarda Mercedes garajında yer aldı. Bundan ötürü Lewis Hamilton'ın koltuğunun favorisiydi.

Vandoorne, Sakhir GP öncesi Formula E testine katıldı ve çarşamba günü yarış için Bahreyn'e uçtu.

Ancak Mercedes, Vandoorne'la yarışmak yerine Williams pilotu George Russell'la yarışmayı seçti ve bunun için İngiliz ekiple anlaştı.

Genç sürücü, Mercedes'in programında yer alan isimlerden birisi ve hem mevcut araçları kullandığı hem de Pirelli lastiklerini çok iyi bildiği için daha iyi bir tercih olarak görüldü.

Ayrıca Russell'ı piste çıkarmak, performansını değerlendirmek adına da iyi bir fırsat olacak.

Williams, kendi yedek pilotu Jack Aitken'i seçtiği için Vandoorne da bu hafta sonunu kenarda geçirecek.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Vandoorne, karar ötürü hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Vandoorne, "Öncelikle, Lewis Hamilton'ı çabucak iyileşmesini diliyorum ve umarım en kısa sürede araca geri döner. Çünkü kimse onun yerini dolduramaz.

"Açıkçası bu hafta sonu Mercedes'le yarışamayacağım hayal kırıklığına uğradım. Bu yılı tüm F1 yarışlarına seyahat ederek ve çok fazla zaman antrenman yaparak geçirdim ve bu programa kendimi adadım... Tüm bunlardan sonra böyle olması canımı acıtıyor."

"Öte yandan George Russell'la yarışma kararlarına saygı gösteriyorum. Öne çıkan sürücülerden biriydi ve bu fırsatı tamamen hak ediyor."

"Bu gibi anlar sürüşümü daha da iyi hale getiriyor ve sizi temin ederim, her şeyimi vermeye devam edeceğim.

"Tüm destekleyici mesajlarınız için herkese çok teşekkür ederim. Bunları görmek harikaydı." dedi.