Vandoorne: "Mercecedes'in etkileyici bir takım kültürü var"

McLaren'ın genç sürücü programında yetişen Stoffel Vandoorne, geçen yıl Mercedes'e katıldı ve Alman ekibin Formula E ekibinin bir parçası oldu. Aynı zamanda Mercedes F1'in yedek ve gelişim pilotluğunu da yapıyor.

Vandoorne hafta sonlarında Mercedes'le vakit geçiriyor. Ayrıca takım fabrikasında da çalışmalar yapıyor.

Belçikalı sürücü, takımın sahip olduğu kültürün etkileyici olduğunu belirtti.

Hollanda dergisi Formule 1'e konuşan Vandoorne, "Şimdi takım hakkında iyi bir fikre sahibim. Her şeyi bu kadar iyi yapmaları ve bu kadar uzun süre rekabetçi kalmaları etkileyici."

"Buradaki bazı insanlar 15 yıldır birlikte çalışıyorlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar çünkü çok az personel değişimi var."

"Ama asıl önemli olan insanların hata yapmaktan ve bunu yaptığını itiraf etmekten korkmaması. Herkes sürekli olarak gelişmek istiyor ve bunu gerçekten etkileyici buluyorum."

"Mercedes büyük bir liderliğe sahip. Ama herkes -mühendisler, motoru geliştirenler ve diğer herkes- gelişime açlığına sahipler."

"Herkes ilerleme kaydetmek istiyor ve bu, aniden ortaya çıkan bir kültür değil. Uzun bir süre içinde oluşturuldu. Takım içine herkes çok bağlı." dedi.