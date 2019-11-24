Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”

Vandoorne, 2017’de Alonso’nun yanında McLaren’a katılmış ve ilk sezonunda Alonso’nun 17 puanına karşılık 13 puan almıştı.

Ancak sorunlarla geçen 2018’de kötü bir performans sergileyen Vandoorne takımdan ayrılmıştı. Alonso ise elçi olarak McLaren’da kalmaya devam edip takımla beraber Indy500 projesine katılmıştı.

Vandoorne, eski takım arkadaşı Alonso’nun takımda istediği her şeyi elde ettiğini söyledi.

Sport/Voetbalmagazine’e konuşan Vandoorne, “Onunla hiçbir zaman sorun yaşamadım, ancak her zaman istediği şeyleri elde etti.”

“Takımda hep onun istediğinin gerçekleşmesini sağlayan iki, üç kişi vardı.”

“Takım ona tüm desteği ve gücü verdi. Her sürücü, takım arkadaşından daha iyi performans göstermek için ekstra ekipmanlardan yararlanabilir.”

"Kağıt üstünde Alonso'nun önünde hiç tamamlamadım ancak tüm takım arkadaşları içerisinde ona en yakın bendim. Hemen arkasındaydım." "McLaren hiçbir zaman bana onun önünde bitirmememi söylemedi, ancak onun geçmesine izin vermemi istediler. Neredeyse her zaman bunu yaptılar.”

“F1 biraz sahte bir dünya. Herkes iyi anlaşıyor ancak herkesin kendi çıkarları var.”

“Formula E’de, Le Mans’da veya WEC’de saf yarışçılığı buluyorsunuz. Oraya yarışmaya gidiyorsunuz, politika yapmıyorsunuz.”

“Formula 1, en büyük şampiyona olarak kalmaya devam ediyor. Formula E ise onun hemen altında.”

“Yarıştığım en rekabetçi şampiyonalardan biri. Birçok sürücünün Formula 1 tecrübesi var, diğerlerinin ise F1’e girecek kadar iyi geçmişleri var.”

“Gelecek burada. Bu yüzden de giderek daha fazla araç üreticisi buraya katılıyor.” ifadelerini kullandı.