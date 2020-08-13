Vandoorne, İspanya GP'de McLaren'ın yedek pilotu olacak

McLaren, şu anda herhangi bir resmi yedek pilota sahip değil, bunun yerine Mercedes'le yedek pilotlarını kullanma konusunda anlaşma yaptılar.

Takım, geçen haftaki 70. Yıl Dönümü GP'de Paul di Resta'yı yedek pilot olarak seçmişti.

Bunun temel nedeni Mercedes yedek pilotu Vandoorne'un Berlin'de Formula E yarışına katılmasıydı. Ayrıca Esteban Gutierrez'in de artık Formula 1'de yarışması için gerekli lisansı bulunmuyordu.

Vandoorne, bugün itibariyle Formula E sezonunu tamamlıyor ve bu hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde hem McLaren hem de Mercedes'in yedek pilotu olacak.

Takım patronu Andreas Seidl, "Şu anda, bizim tarafımızda bir ihtiyaç olması halinde yedek pilotlarını kullanmamız konusunda Mercedes'le anlaşmamız var."

"Geçen hafta sonuna özgü olan şey, Stoffel Vandoorne'un Formula E'de yarıştığı için müsait olmamasıydı."

"Ancak Stoffel, Barcelona'dan itibaren tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, takip ettiğimiz yön bu olacak." dedi.

Vandoorne, McLaren'ın genç sürücü programında yetişti ve 2017 ile 2018'de İngiliz ekiple mücadele etti.

McLaren'den ayrıldıktan sonra Vandoorne, Formula E'de Mercedes'le yarışmaya başladı ve Formula 1 takımında da yedek pilot haline geldi.

Vandoorne, bugün Formula E yarışının ardından Barcelona'ya gelecek.

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