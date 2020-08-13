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Formula 1 / Son dakika

Vandoorne, İspanya GP'de McLaren'ın yedek pilotu olacak

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Vandoorne, İspanya GP'de McLaren'ın yedek pilotu olacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 10:38

Stoffel Vandoorne, Formula E sezonunun sona ermesinin ardından İspanya Grand Prix'sinde McLaren'ın yedek pilotu olacak.

McLaren, şu anda herhangi bir resmi yedek pilota sahip değil, bunun yerine Mercedes'le yedek pilotlarını kullanma konusunda anlaşma yaptılar.

Takım, geçen haftaki 70. Yıl Dönümü GP'de Paul di Resta'yı yedek pilot olarak seçmişti.

Bunun temel nedeni Mercedes yedek pilotu Vandoorne'un Berlin'de Formula E yarışına katılmasıydı. Ayrıca Esteban Gutierrez'in de artık Formula 1'de yarışması için gerekli lisansı bulunmuyordu.

Vandoorne, bugün itibariyle Formula E sezonunu tamamlıyor ve bu hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde hem McLaren hem de Mercedes'in yedek pilotu olacak.

Takım patronu Andreas Seidl, "Şu anda, bizim tarafımızda bir ihtiyaç olması halinde yedek pilotlarını kullanmamız konusunda Mercedes'le anlaşmamız var."

"Geçen hafta sonuna özgü olan şey, Stoffel Vandoorne'un Formula E'de yarıştığı için müsait olmamasıydı."

"Ancak Stoffel, Barcelona'dan itibaren tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, takip ettiğimiz yön bu olacak." dedi.

Vandoorne, McLaren'ın genç sürücü programında yetişti ve 2017 ile 2018'de İngiliz ekiple mücadele etti.

McLaren'den ayrıldıktan sonra Vandoorne, Formula E'de Mercedes'le yarışmaya başladı ve Formula 1 takımında da yedek pilot haline geldi.

Vandoorne, bugün Formula E yarışının ardından Barcelona'ya gelecek.

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Seri Formula 1
Pilotlar Stoffel Vandoorne
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Luke Smith

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