Vandoorne, Formula E'de daha fazla şampiyonluk istiyor
Son Formula E şampiyonu Stoffel Vandoorne, yeni takımına rağmen sporda daha fazla başarı istiyor.
Mercedes'te geçirdiği birkaç yıllık süre zarfında istikrarıyla ön plana çıkan Vandoorne, geçen sezon mutlu sona ulaşmayı başardı ve şampiyon oldu.
Yarıştığı hemen hemen her seride şampiyon olan Belçikalı sürücü, Mercedes'in spordan çekilmesinin ardından DS Penske takımına geçti.
Bu yıl burada Jean Eric Vergne gibi tecrübeli bir isme karşı yarışacak Vandoorne, yeni takımıyla aynı başarıyı tekrarlamayı umuyor.
Vandoorne, "Geçtiğimiz sezon başardıklarımla hâlâ gurur duyuyorum. Kilit faktör istikrardı."
Stoffel Vandoorne, DS Penske
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"İş ahlakı ve zihinsel hazırlık, Formula E'nin yoğun geçen her hafta sonunda tutarlı sonuçlar almama yardımcı oldu."
"Bu yıl takım değiştirdim ve geçmişte büyük başarılar elde eden büyük bir takıma katıldım."
"Formula E'deki dört yıllık deneyimimi de göz önünde bulundurarak birlikte en yüksek hedefe ulaşabileceğimizi hissediyorum."
"Hedeflerimiz çok yüksek. Birlikte galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele etmek istiyoruz, ki umuyorum bunu başarabiliriz."
"DS PENSKE'deki takım arkadaşım Jean-Eric Vergne olacak. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama ilk kez birlikte çalışacağız."
"Çok sayıda galibiyetimiz ve podyumumuz var, bu deneyim takıma yardımcı olacak. Eminim elimizden gelenin en iyisini yapmak için birbirimizi motive edeceğiz." dedi.
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