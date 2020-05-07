Vandoorne, Formula 1'e dönmeyi düşünebilir

2017 ve 2018 yıllarında McLaren'da yarışan fakat Fernando Alonso karşısında pek varlık gösteremeyen Stoffel Vandoorne, sezon sonunda koltuğunu kaybetmiş ve Formula E'ye geçmişti.

Şimdilerde Mercedes'le Formula E'de yarışan ve Alman ekibin Formula 1'deki yedek pilotu olan Vandoorne, buradaki kariyerinden memnun olduğunu ancak bir gün kendisine teklif gelirse, F1'e dönmeyi düşünebileceğini söyledi.

Vandoorne, “Formula E, özellikle elektrikli araçlara odaklanan büyük üreticilerin çoğu için önemli bir pazarlama platformu haline geldi."

“Şampiyona da oldukça rekabetçi olmaya başlıyor ve araçlar Formula 1'den çok daha yakın seviyelerde yer alıyor. Bu da onu daha heyecan verici hale getiriyor."

“Formula E'deki bir podyum bana daha fazla memnuniyet veriyor."

“Beni yanlış anlamayın, Formula 1'de ilk ona girmekten de çok hoşlanıyorum, çünkü bu büyük bir başarı. Ancak bu, sürdüğünüz takıma bağlı olan bir şey. Bir Mercedes'le beşinciyseniz, tatmin olamazsınız."

“Ama Formula E'de iyi bir ekipmana sahip olmasanız bile mükemmel bir yarışla ilk beşte olabileceğinizi biliyorsunuz.”

"Formula 1'e dönmeyi tabii ki isterim ve bunu reddetmiyorum. Ama bu neredeyse ikinci bir şansın olmadığı bir dünya."

"Ama eğer bir fırsat ortaya çıkar ve yeniden talep gelirse, kesinlikle bu teklife bakacağım." dedi.

Vandoorne, son dönemde pek çok sim yarışına da katıldı.

Virüs nedeniyle Amerika'da kendisini tecrit eden 28 yaşındaki pilot, “Gerçekten işimi tekrar yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Başlangıçta Formula E için simülasyon çalışması yapmam gerekecek, fakat tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

“Son dönemde sık sık simülasyon yarışlarına katıldım. Tabii ki gerçekten tamamen farklı, fakat karantina dönemiyle birlikte bu sanal ortamdaki seviye çok yükseldi."

“Gerçek yarışla en büyük fark adrenalin olmaması. Bir şeyleri deneyebilirsiniz ve sonunda herhangi bir bedel ödemeniz gerekmez. Sadece yeniden başlata basıp, tekrar yarışabilirsiniz."

“Ayrıca günde 8 veya 9 saat boyunca bir simülatörde oturan ve her ayrıntıyı sonuna kadar bilen profesyonel e-sporcularla karşı da yarışıyoruz."

“Onlara karşı yarışmak kolay değil, ama gerçek sürücüler arasında ciddi bir rekabet var.”

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