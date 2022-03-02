Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor

Pitlanemotor ile olan son röportajında Vandoorne, F1'le ilgili iddialara yanıt verdi ve henüz geleceğiyle ilgili durumun netleşmediğini belirtti.

Vandoorne, "Gelecek sezon için elimde net bir şey olmadığını söyleyebilirim."

"Müzakereler devam ediyor ama nasıl biteceğini söylemek için henüz çok erken. Yine de iyimserim ve gelecek yıl beni iyi şeylerin beklediğine inanıyorum."

"Formula E'de kazanmak Formula 1'e geri dönmeye yardımcı olabilir mi söylemek zor."

"Şampiyonluk her zaman önemlidir, özellikle de konu üst düzey bir şampiyona olduğunda bunu başarmak daha da önem kazanır. Fakat bunun Formula 1'e geri dönmeme yardımcı olacağını düşünmüyorum."

"Şu anda asıl hedefim Formula E'de kazanmak ve sonrasında nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.