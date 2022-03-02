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Formula 1 Haberler

Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor

Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne, Formula 1'e geri dönüp dönmeyeceğini bilmediğini ve şu noktada bunu düşünmediğini dile getirdi.

Vandoorne, F1'e dönüşü düşünmüyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alt serilerde kazanabileceği her şeyi kazanmasının ardından Formula 1'e adım atan Stoffel Vandoorne, McLaren'la geçirdiği iki zor yılın ardından koltuğunu kaybetmişti.

Vandoorne'a daha sonra Mercedes teklif yaptı ve Formula E koltuğu teklif etti. Belçikalı pilot bu görevi, Mercedes F1'in yedek pilotluğuyla birleştirdi.

Vandoorne, Mercedes'le hiç F1 yarışına katılmadı ancak son yıllarda Alman üreticiyi Formula E'de temsil etti ve bu yıl da şampiyonluk adaylarından birisi.

Belçikalı sürücü, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasıyla yıl sonunda boşa çıkacak ve F1'e dönüp dönemeyeceği belli değil.

Pitlanemotor ile olan son röportajında Vandoorne, F1'le ilgili iddialara yanıt verdi ve henüz geleceğiyle ilgili durumun netleşmediğini belirtti.

Vandoorne, "Gelecek sezon için elimde net bir şey olmadığını söyleyebilirim."

"Müzakereler devam ediyor ama nasıl biteceğini söylemek için henüz çok erken. Yine de iyimserim ve gelecek yıl beni iyi şeylerin beklediğine inanıyorum."

"Formula E'de kazanmak Formula 1'e geri dönmeye yardımcı olabilir mi söylemek zor."

"Şampiyonluk her zaman önemlidir, özellikle de konu üst düzey bir şampiyona olduğunda bunu başarmak daha da önem kazanır. Fakat bunun Formula 1'e geri dönmeme yardımcı olacağını düşünmüyorum."

"Şu anda asıl hedefim Formula E'de kazanmak ve sonrasında nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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