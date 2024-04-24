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Formula 1 Çin GP

Vandoorne, F1'e dönüş hayalinden vazgeçmiş değil

Aston Martin'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne, Formula 1'e dönüşün hayalini kurduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Erik Junius

Alt serilerde çok iyi bir geçmişe sahip olan Stoffel Vandoorne, 2017 ve 2018 yıllarında McLaren ile F1'de yarışmış fakat hiçbir varlık gösterememesinin ardından koltuğunu kaybetmişti.

Vandoorne, şu anda Formula E'de yarışıyor ve daha önce burada şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Bir yandan da Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapıyor ve zaman zaman F1 aracını test ediyor.

F1'e dönüş hayali kurup kurmadığı sorusuna Vandoorne şöyle yanıt verdi: "Bunu hayır demek zor, özellikle de sporun şu anda geldiği noktaya baktığınızda hayır diyemezsiniz."

"Son birkaç yılda muazzam bir büyüme geçirdiler. Hâlâ zirve noktası ve her sürücünün olmak istediği yer orası."

"Fırsatlar konusunda gerçekçi olmalısınız ama F1'de ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Şu anda birkaç yıl öncesinden farklı bir zihniyete sahibim. Bulunduğum yerden çok memnunum ve daha önce böyle bir durum söz konusu değildi; bunu ancak son birkaç yılda fark ettim."

"Artık ne istediğimi ve ne istemediğimi biliyorum. Bunu sadece farklı roller üstlenerek ve farklı serilerde yarışarak öğrendim."

"Artık bir insan olarak kendimi daha bütün hissediyorum. Yaptığım işi yeniden seviyorum."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Aston Martin F1 Team

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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