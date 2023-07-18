Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"

Hollandalı pilot 2023 için Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak AlphaTauri'ye getirildi ancak sezon başladığından beri Japon pilotun hızına yetişmekte zorlandı.

Yaşanan kazalar ve olaylar De Vries'in performansına dair daha fazla şüphe yarattı ve Red Bull onun yerine takımın yedek pilotu Daniel Ricciardo'yu takıma getirmeyi tercih etti.

De Vries ile 2019-2022 yılları arasında Formula E'deki zirve yıllarında Mercedes'te takım arkadaşı olan Stoffel Vandoorne, Red Bull'un geçmişi göz önüne alındığında alınan kararın çok da şaşırtıcı olmadığını düşünüyor. Çünkü Red Bull, F1'deki görev süresi boyunca düşük performans gösteren pilotları sezon ortasında ya da sonunda değiştirmekten hiç çekinmedi.

Yakın zamandaki örnekler arasında Brendon Hartley, Pierre Gasly, Alex Albon ve Daniil Kvyat yer alıyor - bu pilotların hepsi Red Bull tarafından değiştirildi.

Stoffel Vandoorne Belçikalı yayıncı RTBF'ye verdiği demeçte, "Ne yazık ki F1'de işler genellikle böyle yürüyor."

"Ya çok iyi gider ya da... çok kötü gider."

"Bence herkes Nyck'ten harika şeyler bekliyordu ama aracın performansı çok kötüydü."

"Sonuç olarak, burada fark edilmek çok zor. Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçti ve Red Bull'da işlerin nasıl yürüdüğünü gayet iyi biliyoruz."

"Ama Nyck hâlâ harika bir adam ve bence motor sporlarında başka bir şey bulacaktır."