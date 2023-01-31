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Formula 1 Haberler

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"

Aston Martin'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne, İngiliz ekibin gelişimine destek vermeyi ve yarış kazanmalarına yardım etmeyi hedefliyor.

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Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"
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Stoffel Vandoorne, McLaren ile F1'de geçirdiği dönemin ardından Mercedes'e katılmış ve Alman üreticinin yedek pilotu olmuştu.

Belçikalı pilot, bu süreçte Formual E'de yarıştı ve Formula 1'de yarışabilmek adına fırsat kolladı. Fakat bu fırsatı bir türlü bulamadı.

Şimdi Vandoorne, yeni sezonda Aston Martin'e katılacak ve İngiliz ekibin yedek pilotluğunu yapan isim olacak.

Mirror Sport'a konuşan Vandoorne, yeni takımıyla olan macerasıyla ilgili şöyle diyor: "Bu doğal bir değişimdi."

"Son birkaç yıldır Mercedes'te yedek sürücü olarak görev yapıyordum."

Stoffel Vandoorne, DS Penske

Stoffel Vandoorne, DS Penske

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Şimdi tamamen farklı bir dönemde olan Aston Martin'e katılacağım için heyecanlıyım."

"En iyi takımlardan biri olmak adına büyük yatırımlar yapan bir takım. Benim için şu anda bunun bir parçası olmak ve aracı bu yönde geliştirmeye yardımcı olmak harika olacak."

"Umarım yakında kazanan bir takım olmalarına yardımcı olabilirim."

Vandoorne burada, eski takım arkadaşı Fernando Alonso ile de yeniden çalışma fırsatı yakalayacak.

"Formula 1'de sadece Jenson Button ve Fernando Alonso ile takım arkadaşı oldum. İkisi de dünya şampiyonu, hatta Fernando çifte şampiyon."

"Genç bir sürücü olarak çok deneyimli bir sürücüyle birlikte çalışmak her zaman harikadır."

"Açık fikirli olmalı ve onların yarış hafta sonlarına olan yaklaşımını ve nasıl ilerlediklerini görmelisiniz."

"Fernando bunu yapabilecek en iyi pilotlardan biri. Onunla harika bir ilişkim var."

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