Vandoorne: "Aston Martin'in 2024 hedefi Mercedes ve Ferrari ile 'düzenli olarak' yarışmak"
Aston Martin Yedek Pilotu Stoffel Vandoorne, takımın 2024 Formula 1 sezonunda hem Ferrari hem de Mercedes ile düzenli olarak mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi.
Silverstone merkezli ekip, geçen sezona sürpriz bir şekilde Red Bull'un en yakın rakibi olarak başladı ve Fernando Alonso yıl boyunca sekiz podyum elde etti.
Ancak Aston Martin geliştirme yarışında tökezledi ve bunun üzerine şampiyonayı ancak beşinci bitirebildi.
Ancak Vandoorne, takımın sezon boyunca aldığı zorlu derslerin, önümüzdeki sezon için kendisine yardım edeceğini belirtti.
Belçikalı sürücüye göre takım, 2024'te Mercedes ve Red Bull ile yarışmayı hedefliyor.
Vandoorne, Suudi Arabistan'da Motorsport Week'e verdiği demeçte, "Açıkçası, geçen yılın başında bu kadar rekabetçi olmak bizim için sürpriz oldu diyebilirim."
"Sonrasında biraz düşüş yaşadık ve yıl sonuna doğru geri dönmeyi başardık."
"Bu süre zarfında çok şey öğrendik. Fakat yıla başlarken ne kadar rekabetçi olacağımızı bilmek çok zor."
"Yani diğerleri de yerinde saymıyor. Red Bull şu anda bir kıyas noktası ve şu anda hiç kimse için geçilmesi kolay bir kıyas noktası değil."
"Yani kesinlikle orada olacaklar. Şu anda en iyisi olarak görülüyorlar."
"Fakat Mercedes ve Ferrari gibi büyük takımlar da var. Bence hedef onlarla daha düzenli şekilde rekabet etmek."
"Tam olarak kaçıncı sırada olduğumuzu bekleyip görmemiz gerekecek."
Fotoğraf: Erik Junius
Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1 Team
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