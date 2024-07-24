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Formula 1 Macaristan GP

Vandoorne, Aston Martin ile F1 testine katılacak

Stoffel Vandoorne, iki günlük Pirelli testinde Aston Martin ile piste çıkacak.

Ezel Tan
Güncel:
Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Stoffel Vandoorne, son yıllarda Aston Martin'in Formula 1'deki yedek ve test pilotluğu görevlerini üstleniyor. 

Takım simülatöründe yoğun bir simülatör çalışması yapan Vandoorne, Belçika GP'den sonra gerçekleştirilecek olan iki günlük Pirelli testinde Aston Martin ile piste çıkacak.

Test, 30-31 Temmuz tarihleri arasında Spa'da yapılacak ve Vandoorne de yeni AMR24'ü ilk kez sürecek.

Vandoorne, "Önümüzdeki hafta Spa'da AMR24'ü ilk kez kullanmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir Formula 1 aracının direksiyonuna geri dönmek özel bir histir ve bunu kendi ülkemde yapıyor olmak daha da özel olacak."

"Pirelli'ye geri bildirim sağlamak için farklı lastik hamurları kullanacağız" dedi.

Vandoorne, son Formula 1 yarışına 2017 yılında McLaren ile çıkmıştı ve son yıllarda temelde WEC ile Formula E'de yarıştı.

Stoffel Vandoorne, DS Penske

Stoffel Vandoorne, DS Penske

Fotoğraf: Andreas Beil

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