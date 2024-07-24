Vandoorne, Aston Martin ile F1 testine katılacak
Stoffel Vandoorne, iki günlük Pirelli testinde Aston Martin ile piste çıkacak.
Stoffel Vandoorne, Aston Martin
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Stoffel Vandoorne, son yıllarda Aston Martin'in Formula 1'deki yedek ve test pilotluğu görevlerini üstleniyor.
Takım simülatöründe yoğun bir simülatör çalışması yapan Vandoorne, Belçika GP'den sonra gerçekleştirilecek olan iki günlük Pirelli testinde Aston Martin ile piste çıkacak.
Test, 30-31 Temmuz tarihleri arasında Spa'da yapılacak ve Vandoorne de yeni AMR24'ü ilk kez sürecek.
Vandoorne, "Önümüzdeki hafta Spa'da AMR24'ü ilk kez kullanmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."
"Bir Formula 1 aracının direksiyonuna geri dönmek özel bir histir ve bunu kendi ülkemde yapıyor olmak daha da özel olacak."
"Pirelli'ye geri bildirim sağlamak için farklı lastik hamurları kullanacağız" dedi.
Vandoorne, son Formula 1 yarışına 2017 yılında McLaren ile çıkmıştı ve son yıllarda temelde WEC ile Formula E'de yarıştı.
Stoffel Vandoorne, DS Penske
Fotoğraf: Andreas Beil
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş
Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"
Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar