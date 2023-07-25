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Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Stoffel Vandoorne önümüzdeki hafta Spa'da Pirelli Formula 1 lastik testine katıldığında Aston Martin AMR23 ile ilk sürüşünü gerçekleştirecek.

Zeynep Taş
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Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Aston yedek pilotu Vandoorne, Lance Stroll ile testi paylaşırken; Lando Norris ve Oscar Piastri McLaren için birer gün testte olacak.

Belçikalı pilot, Aralık 2020'deki Abu Dabi testinde Mercedes için sürdüğünden bu yana güncel bir F1 aracıyla ilk kez piste çıkacak.

Spa testinin odak noktası Pirelli'nin battaniyesiz lastikleri olsa da, bu Vandoorne'a 2023 aracını denemek için önemli bir fırsat verecek ve böylece Aston Martin'e simülatör çalışmasında yardımcı olacak.

Ayrıca Stroll ya da Fernando Alonso'nun sezonun geri kalanında herhangi bir noktada rahatsızlanması durumunda Vandoorne için durum daha kolay olacak.

31 yaşındaki pilot Aston'un yedek pilotluğunu Felipe Drugovich ile paylaşıyor ve ikili sırayla yarışlara yedek olarak katılıyor.

Drugovich, AMR23'ü Şubat ayında Bahreyn testinde iki gün boyunca deneme şansına sahip oldu. Brezilyalı pilot o zamandan beri 2021 model bir araçla özel testlerde daha fazla yer aldı.

Aston'daki görevlerinin yanı sıra Vandoorne McLaren'in yedek olarak kullanabileceği pilotlardan biri ve Spa'daki çalışması da gerektiğinde MCL60'a geçmesini kolaylaştıracak.

Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Stoffel Vandoorne, Aston Martin

Fotoğraf: Erik Junius

Vandoorne ilk F1 yarışına 2016 yılında Bahreyn'de McLaren ile çıkmıştı.

Ardından 2017 ve 2018'de ilki Honda, ikincisi Renault ile olmak üzere iki tam sezonu tamamladı. Her iki sezonda da en iyi derecesi 7. sıra olmak üzere Dünya Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.

2018 sonunda McLaren'den ayrıldı ancak daha sonra Formula E'de kariyerini yeniden inşa etti ve F1 yedek pilotu olarak da görev yaptığı Mercedes için 2021-2022 şampiyonluğunu kazandı.

Vandoorne şu anda DS Penske Formula E takımı için yarışıyor ve Peugeot WEC takımı için de yedek pilot olarak görev alıyor.

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