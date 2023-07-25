Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Stoffel Vandoorne önümüzdeki hafta Spa'da Pirelli Formula 1 lastik testine katıldığında Aston Martin AMR23 ile ilk sürüşünü gerçekleştirecek.
Aston yedek pilotu Vandoorne, Lance Stroll ile testi paylaşırken; Lando Norris ve Oscar Piastri McLaren için birer gün testte olacak.
Belçikalı pilot, Aralık 2020'deki Abu Dabi testinde Mercedes için sürdüğünden bu yana güncel bir F1 aracıyla ilk kez piste çıkacak.
Spa testinin odak noktası Pirelli'nin battaniyesiz lastikleri olsa da, bu Vandoorne'a 2023 aracını denemek için önemli bir fırsat verecek ve böylece Aston Martin'e simülatör çalışmasında yardımcı olacak.
Ayrıca Stroll ya da Fernando Alonso'nun sezonun geri kalanında herhangi bir noktada rahatsızlanması durumunda Vandoorne için durum daha kolay olacak.
31 yaşındaki pilot Aston'un yedek pilotluğunu Felipe Drugovich ile paylaşıyor ve ikili sırayla yarışlara yedek olarak katılıyor.
Drugovich, AMR23'ü Şubat ayında Bahreyn testinde iki gün boyunca deneme şansına sahip oldu. Brezilyalı pilot o zamandan beri 2021 model bir araçla özel testlerde daha fazla yer aldı.
Aston'daki görevlerinin yanı sıra Vandoorne McLaren'in yedek olarak kullanabileceği pilotlardan biri ve Spa'daki çalışması da gerektiğinde MCL60'a geçmesini kolaylaştıracak.
Stoffel Vandoorne, Aston Martin
Fotoğraf: Erik Junius
Vandoorne ilk F1 yarışına 2016 yılında Bahreyn'de McLaren ile çıkmıştı.
Ardından 2017 ve 2018'de ilki Honda, ikincisi Renault ile olmak üzere iki tam sezonu tamamladı. Her iki sezonda da en iyi derecesi 7. sıra olmak üzere Dünya Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.
2018 sonunda McLaren'den ayrıldı ancak daha sonra Formula E'de kariyerini yeniden inşa etti ve F1 yedek pilotu olarak da görev yaptığı Mercedes için 2021-2022 şampiyonluğunu kazandı.
Vandoorne şu anda DS Penske Formula E takımı için yarışıyor ve Peugeot WEC takımı için de yedek pilot olarak görev alıyor.
Son Haberler
Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"
Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık" Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?
FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"
FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir" FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar