Vandoorne, Abu Dhabi GP sonucunun "manipüle edildiğini" düşünmüyor

Abu Dhabi'deki final yarışının son bölümünde yaşananların yankıları devam ediyor. Nicholas Latifi'nin kazası sonrası piste giren güvenlik aracı, işleri epey değiştirmişti.

Mercedes'in Formula E pilotu ve Formula 1 yedek pilotu Stoffel Vandoorne'dan, Abu Dhabi Grand Prix'sinin tartışmalı son bölümü hakkında yorum yapması istendi.

Belçikalı sürücü, Rétro F1'e verdiği demeçte, ”Şampiyonluğun kararlaştırılma şekli doğru değildi."

“Güvenlik Aracı prosedürü için net kurallar var ve bunlara uyulmadı. Lewis mükemmel bir yarış çıkarmıştı, takımın stratejisi belliydi. Her şey mükemmeldi ve sonra bu karar ortaya çıktı."

“Bu, yarışın ve dolayısıyla şampiyonluğun sonucunu değiştirdi ve bunu kabul etmek çok zor."

"Bu son turda hiçbir şeyin Hamilton'un lehine olmadığı açıktı çünkü yeni lastikleri olan Verstappen'e karşı eski lastikleri vardı."

"Lewis'in şansı yoktu ve bence sonunda gerçek bir mücadele de değildi."

“Yine de sonucun manipüle edildiğini sanmıyorum. Bence yarış yönetimi, Grand Prix'nin güvenlik aracı ardında bitmesini ve şampiyonanın bu şekilde sonuçlanmasını istemedi."

“Ancak güvenlik aracı çıktıktan sonra uyulması gereken kurallar var. Tur yiyen araçların geçmesine izin verdiler ama kurallar gereği bir tur daha atmalıydılar (böyle yapmaları halinde yarış güvenlik aracı ardında bitecekti) ve bunu yapmadılar."

“Yani bu senaryoya bakıldığında, Lewis'ten çalındığını düşünüyorum ama şampiyonluğun son yarışın son turunda kaybedildiğini düşünmüyorum."

“Mercedes'in sezon başında yeterince iyi performans göstermediğini ve farkı açma fırsatı yakalayan Red Bull'a karşı yeterince hızlı olmadığını söylemek gerekiyor.” dedi.

Vandoorne, takımın temyiz kararını çekmesine de şaşırmadı.

"Mercedes'in temyiz talebini geri çekmesine şaşırmadım. Spor açısından baktığımızda, şampiyonun mahkemede kararlaştırılması gerçekten hoş olmazdı."

“Yani sportif anlamda konunun burada kapanması iyi bir şey. Fakat bence Mercedes'in olanlara katılmadığını ve hâlâ haklı olduklarını düşündüklerini gösteriyor."

"Adalet istiyorlardı fakat böyle bir zaferin tadı aynı olmazdı." dedi.

Lewis Hamilton'ın emekli olma ihtimaliyle ilgili iddiaları reddeden Vandoorne, “Yarıştan sonra Lewis sosyal medya hesaplarında hiçbir şey yayınlamadı çünkü bence çok kötü bir ruh halindeydi."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-AMG F1 reserve driver, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, applaud the efforts of Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images