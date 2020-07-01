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Formula 1 / Son dakika

Van der Garde: "Alonso geri dönmek yerine gençlere fırsat vermeli"

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Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Tem 2020 07:07

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde, Fernando Alonso'nun Renault ile 39 yaşında Formula 1'e dönmek yerine genç sürücülere fırsat tanınmasına yardım etmesi gerektiğini düşünüyor.

Renault, Daniel Ricciardo'nun McLaren'a geçme kararı almasının ardından 2021 için yeni bir pilot arayışına girdi.

Fransız ekibin elinde çeşitli seçenekler olduğu biliniyor. Bunlar arasında Fernando Alonso, Valtteri Bottas ve Nico Hulkenberg'in de yer aldığı düşünülüyor.

Ancak Alonso ismi daha fazla ön plana çıkıyor ve anlaşmasının yaz aylarında gerçekleşme ihtimali var.

Fakat daha önce Caterham ile F1'de yarışan ve şimdilerde WEC'te mücadele eden Giedo van der Garde, Alonso'nun gençlere şans tanıması gerektiğini düşünüyor.

35 yaşındaki Hollandalı pilot, "Fernando'nun yerinde olsaydım bunu hiç istemezdim."

"Üçüncü kez Renault'ya dönecek ve şimdi daha da yaşlı olacak. IndyCar ve Dakar'a odaklanmalı ve genç bir yeteneğe Formula 1'de yarışma şansı vermeli."

"Kimi de bırakmalı ve Fernando geri dönmemeli." dedi.

Van der Garde, Hulkenberg için de aynı şeyi düşünüyor.

"Onunla bir süre önce görüştüm ve geri dönüş üzerinde çalıştığını söyledi. Ama aynı zamanda zamanının geçtiğini ve artık genç bir yeteneğe şans vermesi gerektiğini söyleyebiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Fernando Alonso Şimdi al , Giedo vanderGarde , Nico Hulkenberg Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , McLaren Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Ronald Vording

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