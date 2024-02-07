Van Haren: "Red Bull'un Avusturya tarafı Horner'dan 'kurtulmak' istiyor gibi duruyor"

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner için belirsiz günler yaşanıyor; bu hafta başında Red Bull patronu aleyhinde bağımsız bir soruşturma başlatıldı.

Haberi ilk duyuran motor sporları gazetecisi Erik van Haren, bu soruşturmayı bir süredir konuşulan Helmut Marko ve Christian Horner arasındaki güç oyunundan ayrı tutmazken, eski pilot Giedo van der Garde de farklı düşünmüyor.

Van der Garde, DRS: The Race Show podcast'inde, Horner soruşturmasını ilk duyan isim olaran Van Haren ile konuştu.

Van Haren'e göre Horner'ın geleceği belirsiz gibi görünüyor.

"Bana öyle geliyor ki Avusturya tarafı Horner'dan kurtulmaya çok hevesli. Fakat Taylandlı sahibi (Chalerm Yoovidhya) şu anda hâlâ Horner'ın tarafında. Nihayetinde en önemli söz sahibi o."

Özellikle Yoovidhya'nın kararı çok önemli çünkü Taylandlı milyarder Red Bull'un hisselerinin yüzde 51'ine sahip. Diğer yüzde 49'luk hisse ise Red Bull'un kurucusu merhum Dietrich Mateschitz'in oğlu Mark Mateschitz'e ait.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Van Haren'e göre, Marko ve Horner arasında hâlâ gerginlik var ve Mateschitz'in daha çok Red Bull'un danışmanının tarafında olduğu söyleniyor.

Van Haren, Horner'ın gelecek haftaki lansmanda yer alıp almayacağını merak ediyor.

Van Haren, "Önümüzdeki Perşembe günü aracın tanıtımı var. Bu kesinlikle çok büyük bir lansman, çünkü takım 20. yıldönümünü kutlamak istiyor."

"Bunu çok büyük yapmak istiyorlar ve tabii ki Christian da oradaki en önemli isim olacak."

"Elbette tüm gözler onun üzerinde olacak. Kendi içinde mücadele edip 'kendimi her yerde göstereceğim' diye mi düşünecek yoksa geri adım atıp soruşturmayı mı bekleyecek merak ediyorum." dedi.

Ancak Van der Garde, Horner için durumun pek parlak olmadığını düşünüyor.

Van der Garde, Horner'ın lansmanda yer alıp almayacağı sorulduğunda tereddüt etmeden, "Hayır. İnanın bana, önümüzdeki hafta lansman yapıldığında Horner'ın orada durup aracı tanıtmasına imkan yok."

"Eğer Horner gönderilirse, Jonathan Wheatley muhtemelen yeni takım patronu olacak."

"Böyle bir olayın şimdi gerçekleşmesi ve ardından gelecek hafta bu lansmanların yapılması oldukça dramatik. Red Bull'un yine çok iyi bir araçla geleceğini düşünüyorum, bu açıdan çok iyi bir sezon geçireceklerine eminim. Fakat bu olay isme ve takıma leke düşürdü." dedi.