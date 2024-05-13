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Formula 1

Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers ve De Telegraaf muhabiri Erik van Haren, Max Verstappen'in son aylarda ve yıllarda ortaya koyduğu performans hakkında görüşlerini dile getirdiler.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, winner of the Sprint race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen sezona yine sağlam başladı ama Van Haren, Red Bull Racing sıkıntılı bir dönem geçirdiği için son Dünya Şampiyonu'na çok iş düştüğünün farkında.

De Telegraaf'ın Formula 1 podcast'inde Red Bull pilotunu öven Van Haren, "Verstappen'in basında da çok soğukkanlı ve sakin davrandığını söylemeliyim ve bu konuda önemli adımlar attığını düşünüyorum."

"Max'in nasıl büyüdüğünü her şeyiyle açıkça görebiliyorsunuz. O zamanki adı Toro Rosso olan takımdan Red Bull Racing'e girdiği andan itibaren büyüdü."

"Performansları da gittikçe daha iyi hale geldi. Her hafta sonu onun pole pozisyonu mücadelesi vereceğinden emin oluyoruz."

Verstappen Imola'da Ayrton Senna ve Alain Prost'un eski pole rekorlarını egale etme şansına sahip olacak.

Ayrıca Albers'e göre Verstappen medyada da giderek artan bir otorite yayıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bunun yaşlanmayla da ilgisi var ama daha sakinleşiyor. Giderek daha profesyonel hale geldiğini görüyorsunuz."

"Açıklamalarını dinlediğinizde hepsi düzgün ve ne düşündüğünü belirttiği açıklamalar. Düşüncelerini bir süre kafasında oturtuyor ve sonra ifade ediyor." 

Van Haren da bu görüşe katıldığını dile getirdi: "Ne söyleyip ne söylemeyeceğini çok iyi biliyor."

"Miami GP hafta sonunda bir takım patronu bana gelip; yarışın Max için her şey olduğunu ve Max'in çok zeki olduğunu söyledi. Bana bunu söyleyen, sporda iz bırakmış bir takım patronuydu."

"Max Miami'de ikinci oldu ama o hafta sonu en çok puanı o topladı. Bununla nasıl başa çıktığı onun lehine bir durum."

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