Van der Grint: "Pilotların yarısının gride ait olmadığı bir gerçek"
Eski Bridgestone mühendisi Kees van der Grint, Lance Stroll ve Zhou Guanyu'nun da aralarında bulunduğu F1 pilotlarının "yarısının" bu spora ait olmadığına inanıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Stroll, Formula 1 kariyerinde ilk kez Çin'de güvenlik aracının arkasındayken Daniel Ricciardo ve Oscar Piastri'nin de içerisinde olduğu bir akordiyon etkili bir kazaya neden oldu ve tüm gözler üzerine çevrildi.
Çarpışmaya neden olduğu için 10 saniye ceza alan Stroll, Grand Prix'yi Çinli Zhou Guanyu'nun bir sıra gerisinde 15. sırada tamamladı.
Kick-Sauber sürücüsü Zhou, biletleri tükendiği söylenen yarıştaki etkisi nedeniyle alkış alsa da Zhou, sprint yarışında da ana yarışta da puan alamadı. Kendi evinde katıldığı ilk yarıştan puansız ayrılmış oldu.
Aston Martin'in 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich'i takımda yedek sürücü rolünde tutmaya devam etmesine anlam veremeyen Van der Grint, Stroll için "Sık sık kendime 'neden hâlâ yarışıyor anlamıyorum' diyorum."
"Bir akış olmalı. Formula 2 şampiyonunun Formula 1'e girmemesi gibi bir durum elbette söz konusu olamaz." dedi.
Van der Grint'in sert sözlerinden nasibini Çin'de ev sahibi olarak ilk yarışına çıkan Zhou'da aldı.
Zhou için ise Van der Grint, "Ne kadar iyi olduğunu henüz bilmiyoruz ama ticari çıkarlar nedeniyle de orada. Birkaç isim daha sayabilirim ama bunu kabul etmek zorundayız çünkü durum bu." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, garajda hazırlanıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Viaplay'in 'In de Slipstream' programına Van der Grint, "Gridin yarısının buraya hiç ait olmadığı bir gerçek. Ticari çıkarlar nedeniyle oradalar ya da para da diyebilirsiniz. Bununla yaşamak zorundayız."
Ancak analist arkadaşı Rudy van Buren, daha önce hızlı olduğu anları gösterdiği için Stroll'e karşı çok acımasız olmak istemiyor.
van Buren, "Hadi ama, Lance zaman zaman aracıyla öyle şeyler yapıyor ki, tamam, hızlı olabilir diye düşünüyorsunuz. Ancak dezavantajları da çok açık."
"Arkadan çarptığında verdiği ilk tepki, ki bu beni ilgilendiriyor ya da aslında sinirlendiriyor."
"Araç üstü kameraya baktığınızda başka bir tarafa baktığını görüyorsunuz. Bu bir viraj, orada her zaman bir akordiyon etkisi olacaktır. Etrafına dikkat etmiyor."
"Ardından frene bast ama bu imkansız duramaz. Bu mümkün değil! Her şeyden alıntı yapmayacağım, yeterince yerde bahsedildi, ama hatanı kabul et öndeki araca çarptın."
"Bir akordiyon etkisi olsa bile, arkadan gelen her kimse hatalıdır." dedi.
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