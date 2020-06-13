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Formula 1 / Son dakika

Van der Garde'ye göre Vettel, Aston Martin'e geçebilir

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Van der Garde'ye göre Vettel, Aston Martin'e geçebilir
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 14:42

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde, Sebastian Vettel'in 2020 sezonunun ardından Aston Martin'e geçebileceğini düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından İtalyan ekibe veda edecek ve elinde pek fazla seçenek bulunmuyor.

Giedo van der Garde'ye göre Vettel, Aston Martin takımına geçiş yapabilir.

"Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına şaşırdım, çünkü kalmasını beklemiştim. Ama Vettel'i tanıyorum. O gerçekten duygusal bir pilot. Kendine güven duyan ve bir numara gibi hissettiği bir takımda olmalı. Charles Leclerc ile yarışırken değiştiğini hemen görebiliyordunuz."

"Mercedes'e gideceğini düşünmüyorum yani bunun olacağını sanmıyorum. Lewis orada yarışıyor ve bir takım arkadaşı olarak Bottas'tan çok mutlu olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca Mercedes'in de buna ihtiyacı yok. Lewis ile zaten en iyisine sahipler. Gelecek sezon yine şampiyon olursa, o zaman Schumacher ile birlikte şimdiye kadarki en iyisi olacak."

"Pazarlama açısından bakıldığında, insanların Vettel'i düşünmelerini anlıyorum, ancak daha önce de söylediğim gibi Vettel'in Racing Point'te Stroll'e katılabileceğini düşünüyorum. Sonrasında o takımı iyi insanlarla ve Aston Martin'le birlikte en iyi takım haline getirebilir."

Son olarak Vettel'in yerine geçecek olan Carlos Sainz hakkında konuştu.

"Bence Sainz iyi bir sürücü. Max ile birlikte Formula 1'de yarışmaya başladığı ilk sezonda, aslında çok iyi bir yaptı. Renault'da da Hülkenberg'i de yendi."

"Sainz çalışkan ve ne yapacağını biliyor. Ferrari'nin doğru ikiliyi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Sainz Leclerc'e de meydan okuyabilir ve elbette aradıkları şey bu. Bu yüzden doğru ve iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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