Van der Garde: "Visa Cash App RB, bir F1 takımı için doğru isim değil"
Eski yarış pilotu Giedo van der Garde, Visa Cash App RB isminden memnun olmayanlar arasında.
Red Bull, geçtiğimiz günlerde AlphaTauri takımının yeni adının Visa Cash App RB olacağını resmen duyurmuştu.
Bu isim pek çok kişi tarafından eleştirildi ve bir Formula 1 takımı için doğru olmadığına dikkat çekildi.
Geçtiğimiz aylarda emekliliğini açıklayan eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde de yeni ismi beğenmeyenler arasında.
Hollandalı pilot, "Kariyerimi yeni noktaladım, o yüzden 'eskiden daha iyiydi' diyen biri gibi konuşmak istemem ama bence Visa Cash App RB bir Formula 1 takımı için uygunsuz bir isim."
"Formula 1'in ticari tarafına alışkınız ve takımların para kazanma arzusunu tamamen destekliyoruz fakat bu, bir İtalyan takımı için uygun bir isim gibi görünmüyor."
"Her neyse, belki de yanıldığımı kanıtlarlar."
"Ancak gelecekte Visa Cash App RB adlı bir takımın ne kadar harika olduğunu konuşacağımızı pek tahmin etmiyorum." dedi.
RB'nin açılımının Racing Bulls olup olmadığı henüz Red Bull tarafından doğrulanmadı.
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