Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Giedo van der Garde, Sergio Perez'in düşüşe geçtiğine ve Max Verstappen'in Dünya Şampiyonluğunu kazanmasının an meselesi olduğuna inanıyor.
Perez, Monako'da 'caddelerin kralı' lakabını korumak yerine, sıralama turlarında Q1'de kaza yaparak RB19'unun ağır hasar almasına sebep oldu. Bu, Meksikalı pilot için yarışa son sıradan başlangıç anlamına geliyordu.
Yağmurun başlamasının ardından bariyere çarparak ön kanadına hasar veren Perez, yeni bir ön kanat için planda olmayan bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve bu da ona pozisyon kaybettirdi. Yarışı 16. sırada tamamladı ve zafere ulaşan takım arkadaşı Verstappen kendisine iki kez tur bindirdi.
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Perez'in sıralama turlarında yaptığı kazayı 'aptalca bir hata' olarak nitelendirdi.
Grand Prix'den sonra ServusTV'ye konuşan Marko, Perez'in hatasının 'sorumsuzca değil, mantıksızca' olduğunu söyledi ve bu nedenle kötü bir Pazar günü geçirmesinin önemli olmadığını sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, eski F1 pilotu olan uzman Ralf Schumacher, Verstappen'in 'daha iyi' bir pilot olması nedeniyle Perez'in biraz desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Sky Deutschland'a verdiği demeçte Schumacher, "Adil olmalısınız, bu sezon harika yarışlar çıkardı ve puanlar Red Bull'un ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."
"Bu hafta sonu bir hata yaptı ve Monaco hataları affetmeyen bir pist."
Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed on the podium
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Max Verstappen'in daha iyi ve daha istikrarlı bir pilot olduğunu biliyoruz."
"Ona biraz destek olunmalı çünkü böyle bir hafta sonu onun için kolay değil. Geçen yıl burada kazandı, bu yıl ise eli boş dönüyor." dedi.
Başka bir yorumcu Timo Glock, Meksikalı pilotu kendisine gelmeye şampiyonluk yarışına geri dönmeye çağırdı.
Eski Toyota pilotu, "Durum Checo için üzücü."
"Bu kadar puan farkıyla, bu kadar istikrarlı ve kusursuz olan Max Verstappen'e karşı zorluk yaşayacağını çok iyi biliyor."
"Bu durumdan kurtulmak için mücadele etmeli ve eski gücüne geri dönmenin yolunu bulmalı."
Van der Garde, bunu söylemenin yapmaktan daha kolay olacağına inanıyor.
Grandpx.news'e göre Van der Garde, Ziggo Sport'a Perez'in 'özellikle de burada yarattığı karmaşa göz önüne alınırsa düşüşe geçtiğini' söyledi.
"Duvara çarptı, üç araca daha çarptı, iki ön kanadı kopardı. Bir türlü durmadı."
"Max böyle devam ederse, sezon sonuna birkaç yarış kala kesinlikle Dünya Şampiyonu olacak."
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