Van der Garde, Verstappen'in şampiyon olacağına inanıyor

Gözler artık Abu Dhabi'deki final yarışına çevrildi ve burada kimin kazanacağı belirsizliğini korusa da, son üç yarışın galibi Lewis Hamilton'ın mutlu sona ulaşacağına dair büyük beklenti var.

Şu anda Mercedes'in bir paket olarak Red Bull'dan daha iyi çalıştığı düşünülüyor ve Abu Dhabi'nin yenilenen yapısı da W12'nin tarzına daha iyi uyuyor.

Ancak NOS'a konuşan eski Caterham sürücüsü Giedo van der Garde, mutlu sona Verstappen'in ulaşacağını belirtti.

"Max'in tek bir odak noktası var ve o da dünya şampiyonluğunu kazanmak."

"Şampiyonluk için verilen mücadelenin baskıyı artırdığını görebilirsiniz, ancak diğer yandan Suudi Arabistan'daki ikinci yeniden başlangıçta doğrudan birinci sıraya çıktığını da görebilirsiniz."

"Şampiyonluğu kazanmak için çok hırslı ve istekli. Bence bunu da başaracak."

Van der Garde, geçen yıl burada kazanan Verstappen'in, iyi bir performans göstereceğini tahmin ediyor.

"Max, bu pisti seviyor. Pist geçişlerin kolaylaşması amacıyla yeniden tasarlandı ve örneğin ilk sektör değişti."

"Fakat attığınız on turun ardından her şeyin nasıl gittiğini görebiliyorsunuz. Bence sadece iyi bir araca sahip olması gerekiyor. Tabii ki geçen sene kazandılar ve bu sezon da çok iyi gidiyorlar. Sanırım başaracak."

Van der Garde, Verstappen ailesine yabancı değil. Jos Verstappen, karting döneminde Hollandalı sürücüye yardım etti.

Van der Garde, "Max'i tanıyorum. Bütün yıl çabalıyor ve sakin kalıyor. Elbette hepimiz Zandvoort yarışını izledik."

"Sırf onun için binlerce insan oraya gitmişti. Daha sonra pole pozisyonunu alıp, galibiyete ulaştı. Orada hiç hata yapmadı."

"Abu Dhabi ona uygun bir pist. Daha önce orada kazandı. Eğer daha önce bir yarışı kazandıysanız oraya büyük bir güvenle gidersiniz, bunu Meksika'da gördük."

"Red Bull'un şu anki aracı da pist için oldukça iyi."

"Yine de bu, bu bir takım sporu ve öyle olmaya da devam edecek. Bu yüzden onların da hata yapmaması gerekiyor. Ayarlar iyi olmalı, her şey doğru olmalı." dedi.