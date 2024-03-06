Van der Garde: "Verstappen adeta bir robot gibi"

DRS Show'da Hofman ve Van der Garde, Verstappen'in Bahreyn'deki yarışta ortaya koyduğu güçlü performansı tartıştılar.

Analist Hofman, Verstappen'in rakiplerine açtığı büyük farkların yanı sıra, lastik kullanımının iyiliğine dikkat çekti.

Hofman bu nedenle podcast meslektaşına soruyor: "Nasıl oluyor da lastiklerini bu kadar iyi kullanabiliyor?"

Van der Garde bunun üzerine şöyle diyor: "Çok tutarlı."

"Sınırın tam olarak nerede olduğunu ve lastiklerle ne kadar ileri gidebileceğini hissetme konusunda inanılmaz derecede iyi."

"Bu konuda uzman ve bence bunu görmek çok güzel."

"Ben Max başka bir seviyede. Sürüş açısından, lastik yönetimi açısından, en hızlı yarış turu açısından... O kadar kontrollü ki, neredeyse robot gibi."

Sergio Perez, 2024 sezonunun başında birkaç kez dünya şampiyonluğuna ulaşmak istediğini söylemişti.

Bu konuda Van der Garde, "Pérez 'Yanımda tüm zamanların en iyi pilotlarından biri var. Onu geçmeye çalışacağım ve eğer onu geçebilirsem o zaman dünya şampiyonu olma şansım olacak' dese daha iyi olurdu." diyerek Meksikalı pilotun yanlış bir tutum sergilediğini iddia etti.